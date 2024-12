Sophie Jovillard dévoile "Les trésors du château de Fontainebleau" lundi 23 décembre 2024 sur France 5 (vidéo)

À découvrir sur France 5 lundi 23 décembre 2024 à 21:05 avec Sophie Jovillard, "Les trésors du château de Fontainebleau", un document inédit réalisé par Nathalie Conscience.

Le château de Fontainebleau est l’un des plus fastueux de France. C’est aussi l’un des plus anciens. Durant neuf cents ans, du Moyen Âge jusqu’à la fin du règne de Napoléon III, tous les souverains français s’y sont succédé. Rois et reines, empereurs et impératrices : au fil des siècles, chacun est venu agrandir et embellir le décor pour un ensemble exceptionnel, unique en Europe.

François Ier d’abord, en s’appuyant sur les plus grands artistes italiens, a transformé Fontainebleau en un chef-d’œuvre de la Renaissance. En témoignent la somptueuse grande galerie qui porte son nom, les bronzes réalisés par Primatice à partir des plus beaux antiques romains et les fresques qui, partout, subliment le château. Dans ces lieux emprunts de majesté royale, Catherine de Médicis a donné des fêtes spectaculaires, Louis XIII a été baptisé et Louis XV s’est marié.

À Fontainebleau, que nous découvrons ici comme nous ne l’avons jamais vu, les femmes ont joué un rôle majeur. La reine Anne d’Autriche a orné ses appartements de plafonds d’or. Marie-Antoinette a aménagé d’extraordinaires boudoirs dont elle seule avait la clé. Tandis que l’impératrice Eugénie, dans son musée personnel, collectionnait les plus précieuses merveilles venues d’Asie.

Après la révolution, le château s’est en effet transformé en palais impérial. Napoléon Ier y voyait la « vraie demeure des rois, la maison des siècles ». Il y a installé une salle du trône, puis y a signé son abdication. Napoléon III, lui, y a construit un exceptionnel théâtre de cour, comme une boîte à musique aujourd’hui magnifiquement restaurée.

Fontainebleau raconte enfin l’inlassable passion des monarques pour les jardins et la forêt environnante. Le grand canal imaginé par Henri IV forme un ruban d’eau. Et le grand parterre dessiné par Le Nôtre pour Louis XIV, le Roi-Soleil, reste le plus vaste d’Europe.

En découvrant des espaces inaccessibles au public, en compagnie de celles et ceux qui font vivre le château aujourd’hui, vous plongerez dans ses plus beaux secrets : la douceur des fontaines, l’opulence de la porcelaine, la restauration des meubles et des étoffes. Ce lieu regorge de trésors et nous raconte comme nul autre notre grande histoire de France.