"Être noir à l'Opéra" avec Guillaume Diop & Sulivan Loiseau sur ARTE lundi 23 décembre 2024

Dans le sillage de deux artistes noirs, le danseur étoile Guillaume Diop et la contrebassiste Sulivan Loiseau, une saison dans un Opéra de Paris qui s’ouvre timidement à la diversité. Un film intimiste, qui laisse place à la danse et aux questionnements, à voir sur ARTE lundi 23 décembre 2024 à 23:05.

Le 11 mars 2023, Guillaume Diop est nommé danseur étoile à l’issue d’une représentation de Giselle à Séoul. Une première pour l’Opéra de Paris qui n’avait jamais accordé ce titre à un homme noir.

Pour ce jeune métis, la pression est double. Il doit tenir à la fois son rang de soliste et celui de symbole. Lui qui a manqué de “rôle modèle” durant sa jeunesse a conscience d’incarner un espoir pour beaucoup d’enfants issus de la diversité. “Je reçois plein de messages. Je suis fier de représenter cela mais cela me fait peur aussi. Je viens d’avoir 23 ans. Il faut déjà que je me connaisse avant de pouvoir représenter les autres”, analyse-t-il.

Coauteur en 2020 avec d’autres danseurs d’un manifeste explosif sur la discrimination raciale à l’Opéra de Paris, Guillaume Diop accepte ce rôle qu’il n’a pas choisi sans cacher ses doutes et le sentiment d’illégitimité qui l’assaille parfois. “C’est pour ça que j’ai travaillé comme un malade, je ne voulais pas qu’on dise qu’on m’avait mis là juste parce que je suis noir”, confie-t-il.

Jeune contrebassiste martiniquaise, Sulivan Loiseau, elle, vient d’intégrer l’orchestre de l’Opéra de Paris, où elle est la seule personne de couleur. Une situation qu’elle prend avec une décontraction mêlée de lucidité, encourageant ses collègues à éviter l’euphémisme “black”. “Noir, c’est pas une insulte. C’est ma couleur de peau, et elle est stylée”, lance-t-elle.

Révolution de velours

Laissant une large place à la danse, ce documentaire suit ces deux brillants artistes durant une saison ponctuée de répétitions, de tournées, d’interviews ou des délicates réunions du comité consultatif “diversité” de l’Opéra de Paris. Comment vaincre les résistances des professeurs ? Faut-il assouplir les codes esthétiques de la maison ? Comment coiffer les interprètes de la “danse chinoise” de Casse-Noisette sans tomber dans le cliché ?

Ce film intimiste et tout en subtilité raconte en filigrane la révolution de velours qui se joue dans l’auguste maison. Cette dernière a entrepris de dépoussiérer, sans l’altérer, un répertoire hérité du XIXe siècle avec ce que cela suppose de stéréotypes et de préjugés.

À travers les témoignages de Sulivan et de Guillaume se dessine aussi le portrait d’une nouvelle génération d’artistes noirs qui assume son statut de “pionnière” tout en aspirant à la normalité.