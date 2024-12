"J'irai dormir chez vous" en Finlande, au Québec et en Mongolie mardi 24 décembre 2024 sur RMC Story

Mardi 24 décembre 2024 à partir de 21:10, RMC Story rediffusera trois numéros de "J'irai dormir chez vous" avec Antoine de Maximy qui auront pour destination la Finlande, le Québec et la Mongolie.

Antoine de Maximy parcourt le monde avec pour seul objectif de rencontrer des personnes et, comme son titre l'indique, de dormir chez elles.

Équipé de trois caméras, Antoine voyage en solitaire et se laisse guider par le hasard des rencontres. Immersion totale : Il s'immisce dans la vie quotidienne de ses hôtes, partageant leurs repas, leurs activités, et leurs histoires.

Au-delà des individus, c'est toute une culture, des coutumes et des modes de vie qui sont dévoilés au télespectateur...

21:10 J'irai dormir chez vous en Finlande

Dans cet épisode Antoine de Maximy s'est rendu en Finlande, en plein coeur de l'hiver.

Première étape : Rovaniemi, ville se situant au coeur de la Laponie sous le Cercle Arctique. Dans l´imaginaire collectif, la ville est le symbole de la Laponie, région mystérieuse du nord de l´Europe, théâtre des aurores boréales, du soleil de minuit. C'est surtout ici que se trouve le village du Père Noël.

Deuxième étape : Veskoniem, un hameau situé tout au Nord de la Finlande. Il n'y a qu'un lampadaire et à trois heures de l'après-midi, il fait déjà nuit noire.

Dernière étape : Helsinki, la capitale de la Finlande. C'est le réveillon de la Saint Sylvestre. La soirée est mal partie pour Antoine. Il fait froid, il pleut et le voyageur n'a même pas une bouteille de champagne. Il arpente les rues, à la recherche d´une fête. Il fait la connaissance de Tato, qui lui propose d´aller boire un verre. Finalement, Antoine l'accompagnera réveillonner. Mais à minuit, le 31 décembre en Finlande, tout explose...

22:20 J'irai dormir chez vous au Québec

Lorsqu'Antoine de Maximy arrive au Québec, équipé de ses drôles de caméras, l’hiver se termine à peine.

C'est à Sutton, à 9 km de la frontière américaine, que le globe-trotteur entame son voyage. Il fait la rencontre de Robert, un ancien vagabond devenu fabricant de hamacs. Antoine se rend sur les pistes de ski, quelques kilomètres plus loin. La saison étant finie, la station est presque vide.

Il décide de prendre l'avion pour tenter sa chance à Inukjuak, au nord de la baie d’Hudson. Par -15°, les rues sont désertes, Antoine cherche tout de même à rencontrer les habitants. Après quelques tentatives infructueuses auprès des Inuits, il est hébergé par Sarah et Marco, puis par Jacob.

Mais le séjour va virer au cauchemar... Antoine quitte alors le Nord du pays pour gagner Mont-Saint-Pierre, paisible village de la Gaspésie sur les bords du Saint-Laurent. Un épisode atypique où les rencontres aléatoires souvent cocasses, brossent un tableau inhabituel du Québec.

00:00 J'irai dormir chez vous en Mongolie

Depuis 17 ans, Antoine de Maximy parcourt la planète sans aucune préparation, dans le but d´aller dormir chez des gens qu´il rencontre au hasard. Équipé de trois caméras fixées sur lui, il voyage toujours seul et nous fait découvrir les pays qu´il visite au travers de rencontres insolites et surprenantes.

Antoine ne sait jamais chez qui il passera la nuit mais son esprit taquin, son culot et sa spontanéité, lui ouvrent bien des portes !

A Oulan-Bator, Antoine délaisse le centre-ville pour explorer les faubourgs. Alors qu’il s’avère difficile de communiquer avec les habitants dans ce pays peu touristique, le globe-trotteur rencontre le jovial Norov et sa femme Oyuna qui l’invitent à découvrir la capitale en voiture.

Le lendemain, il se rend à Dalan Dzadagad, dans le sud, puis fait du stop pour se rendre dans des villages reculés. Un couple âgé l’invite à passer la nuit sous sa yourte et lui font goûter des beignets de tripes de mouton.