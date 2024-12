"Aux frontières de l'Histoire - La France" : document inédit diffusé sur France 5 mercredi 25 décembre 2024

Mercredi 25 décembre 2024 à partir de 21:05, France 5 diffusera "Aux frontières de l'Histoire - La France", un documentaire inédit en deux parties écrit et réalisé par Stéphanie Hauville et Fabrice Hourlier.

La grande Histoire de France se dévoile de façon inédite, grâce à la géographie. Des cartes conçues en 3D et en mouvement, des séquences de reconstitution spectaculaires et des tableaux vivants surprenants nous invitent à découvrir comment la France s’est construite au fil des siècles.

Un point de vue en hauteur sur les frontières mouvantes de ce territoire, tour à tour immense ou minuscule, intimement lié à ses grandes figures historiques, aux bouleversements majeurs, politiques, commerciaux et techniques.

21:10 Épisode 1 Des Gaulois à la guerre de Cent Ans

À partir de cartes originales et de vestiges de notre patrimoine filmés du ciel, associés à des reconstitutions spectaculaires et à des séquences de fiction innovantes, ce film nous propose un voyage inédit dans la France d’avant la France.

Ce premier épisode nous dévoile comment s'est constitué notre pays, quelles furent ses frontières mouvantes, parfois minuscules, parfois étendues, associées à plusieurs de ses grands noms : Vercingétorix, Clovis, Charlemagne, Philippe Auguste et Jeanne d’Arc.

Voici l’aventure d’un territoire tour à tour celte, gaulois, médiéval, appelé à se transformer jusqu’à devenir la France d’aujourd’hui.

22:00 Épisode 2 De la Renaissance aux décolonisations

Ce 2ème opus qui commence avec l’âge d’or de la Renaissance nous entraîne jusqu’aux chaos du XXe siècle. Nous allons effectuer une incursion dans le royaume de François Ier, Louis XIV et Louis XV puis dans la France des colonies, de la Révolution et du Premier Empire, pour finir au temps des deux guerres mondiales et des décolonisations.

Voici l’aventure d’un territoire appelé à devenir un des plus importants pays d’Europe.