"Arthur, l'enfant de la télé" : 30 ans de carrière fêtés dans un document inédit jeudi 26 décembre 2024 sur TF1

Jeudi 26 décembre 2024 à 21:10, TF1 célèbrera les 30 ans de carrière d'Arthur avec la diffusion du documentaire inédit "Arthur, l'enfant de la télé".

Vous allez revivre les moments les plus fous de ses émissions et revoir les séquences qui ont marqué des générations de téléspectateurs.

Ces images seront commentées par Arthur et les artistes qui l’ont accompagné tout au long de sa carrière : Michaël Youn, Elie Semoun, Isabelle Nanty, Michèle Bernier, Veronika Loubry, Dany Boon, Kad Merad, Jenifer, Franck Dubosc, Michel Boujenah, Nikos Aliagas, Ahmed Sylla, Jarry… Plus de quarante célébrités sont venues témoigner et raconter les coulisses de ces 30 ans de télévision.

En leur compagnie, vous replongerez dans les plus grands moments des « Enfants de la télé », passage obligé pour toutes les stars de l’époque : Gérard Depardieu, Carole Bouquet, Bernard Tapie, Monica Bellucci, Jamel Debbouze, Omar et Fred ou encore la troupe du Splendid, tous ont participé à ces soirées totalement folles entre fous rires et délires !

Sans oublier les fameuses casseroles qui ont fait trembler plus d’une célébrité !

Vous revivrez aussi l’insouciance de « La Fureur », ce karaoké géant où une joyeuse bande d’invités écorchaient les plus grands tubes, parfois en présence de leur interprète, comme Johnny Hallyday, Mylène Farmer ou même d’immenses stars internationales, de Barry White à Mariah Carey en passant par Joe Cocker, Sting ou encore Supertramp.

Vous retrouverez les moments les plus mythiques de « À Prendre ou à Laisser », le jeu qui a rendu fou les Français, réunissant chaque soir plus de 6 millions de téléspectateurs.

Vous verrez également les meilleures séquences de « Ce Soir avec Arthur », « Stars sous hypnose », « Vendredi tout est permis », « Les Touristes », « Rêve d’un jour », « Rock’n Roll Circus » et toutes les créations de l’un des producteurs les plus inventifs de sa génération.

Vous assisterez aux premiers pas d’Arthur à la télévision, vous comprendrez les succès mais aussi les échecs de cet enfant de la télé.

Une soirée inoubliable en compagnie d’un homme qui a dédié sa vie à faire rire et divertir les Français !