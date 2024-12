"La guerre des trônes" sur le clan Bonaparte, les épisodes 3 & 4 diffusés jeudi 26 décembre 2024 sur France 5

Jeudi 26 décembre 2024 à 21:05, France 5 diffusera deux nouveaux épisodes de la 8ème saison de "La guerre des trônes" dans laquelle Bruno Solo livre une lecture inédite de la destinée de Napoléon à travers sa famille.

Pour la première fois, Bruno Solo raconte la véritable saga d’une famille ambitieuse, agitée de passions, de jalousies et de trahisons, qui a porté Bonaparte au sommet du pouvoir, mais a aussi précipité sa chute.

Une mère autoritaire, des frères et sœurs soudés, déterminés à propulser l’un des leurs à la tête d’un empire colossal. Une famille, qui en moins de vingt ans, étend son emprise sur toute l’Europe et compte : un empereur, trois rois, une reine, un prince, une princesse et une grande-duchesse.

Avec la participation exceptionnelle de Stéphane Bern, Michel Cymes, Laure Grandbesançon (Les Odyssées sur France Inter), et les débuts d’acteur de Nans Thomassey (Nus & culottés).

Épisode 3 • Joseph, l’héritier ? (1799-1803)

Devenu Premier Consul. Napoléon Bonaparte est l’homme le plus puissant de France. Mais la guerre et des attentats royalistes fomentés contre lui font craindre le pire : et si Napoléon venait à être tué. Au sein du clan Bonaparte, l’aîné, Joseph, va tout faire pour succéder officiellement à son glorieux cadet… au cas où. Mais il n’est pas le seul à briguer ce titre.

Depuis le château de la Malmaison, écrin de Joséphine de Beauharnais, Bruno Solo nous fait partager les secrets et les trahisons du clan Bonaparte sur le chemin du Premier Empire.

Épisode 4 • Caroline, l’ambitieuse (1804-1807)

Le consul Bonaparte devient l’empereur Napoléon Ier. Plus rien n’arrête ses conquêtes territoriales. Les guerres s’enchaînent en Europe. La France victorieuse, Napoléon met ses frères et sœurs sur les trônes de son empire. Caroline, sœur cadette de l’empereur, rêve, elle aussi de ceindre une couronne. En vain. Pour l’obtenir, elle manipule son frère et intrigue afin de se rendre indispensable à ses yeux et gagner la récompense souhaitée par elle et son époux : Joachim Murat.

Depuis le prestigieux Grand Trianon de Versailles, résidence décorée par Caroline Murat, Bruno Solo nous fait vivre cette guerre des trônes qui ronge le clan Bonaparte de l’intérieur.