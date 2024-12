"Les secrets de vos jouets préférés" révélés sur Gulli jeudi 26 décembre 2024

Jeudi 26 décembre 2024 à 21:05, Gulli diffusera la dernière partie de la seconde saison de la série documentaire "Les secrets de vos jouets préférés".

Nouveaux jouets culte, nouvelles anecdotes, nouvelles personnalités : la seconde saison inédit de cette série documentaire met en lumière le jouet et son histoire, emblème de la pop culture.

Que serait une vie sans jouets ? Des stars de la cour de récré aux jeux de société, des poupées aux jeux vidéo en passant par les voitures ou les peluches : on a tous un jouet fétiche qui a bercé notre enfance.

Sur une bande son pop-rock des années 80 à aujourd’hui, découvrez toutes les histoires, anecdotes et secrets de fabrication de vos jouets préférés ! Les Bratz, Destins, Big Jim, La Dictée magique, Téléphone secret, les Trolls, Zelda, Les Sims, La Bonne paye…

Des personnalités (Ariane Brodier, Séverine Ferrer, Gwendal Marimoutou ou encore Sandra Lou et Lili sa fille de 15 ans) et des experts (les journalistes Marie Palot ou Marcus, le porte-parole de JouéClub Frank Mathais) réagissent et partagent les souvenirs de ces jeux qui les accompagnent depuis toujours.