"Noël, la passion des Français : chanson, téléfilm et pâtisserie" sur TMC vendredi 27 décembre 2024

Vendredi 27 décembre 2024 à 21:25, TMC diffusera le documentaire inédit "Noël, la passion des Français : chanson, téléfilm et pâtisserie".

Qui aurait cru que Noël deviendrait l’un des plus grands phénomènes de la pop culture en France ? Mais en 2024, Noël n’a jamais été aussi tendance ! Exit les traditions figées : la fête se réinvente à travers des influences pop et glamour, inspirées des films culte, des chansons légendaires et des tendances diffusées sur les réseaux sociaux.

Mode, chansons et téléfilms, tout est touché par la révolution de Noël. Vous découvrirez les secrets de celle qui est devenue la véritable « reine de Noël » : Mariah Carey, qui a transformé son tube "All I Want for Christmas is You" en un incroyable business.

Vous découvrirez également les secrets de l’incroyable business des téléfilms de Noël.

Aujourd’hui, les familles rivalisent d’inventivité pour partager leurs photos et celles de leurs décorations, parfois dignes d’un film de Noël.

Vous découvrirez comment les simples petits bonshommes de pain d’épice sont devenus un véritable phénomène de mode. Vous irez en Norvège, aux origines de cette tradition, où des villages construisent d’impressionnantes villes en pain d’épice.

Et question mode, finis les pulls de Noël. Place maintenant aux « pyjamas de Noël » que l’on porte en famille.

Découvrez les histoires de ces Français qui font de Noël la plus pop des fêtes...