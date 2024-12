Le concert hommage "Ici Nougaro !" sur la place du Capitole de Toulouse diffusé sur France 3 vendredi 27 décembre 2024 (vidéo)

Vingt ans après la disparition de Claude Nougaro, des artistes lui rendent hommage lors d'un grand concert capté sur la place du Capitole de Toulouse. À découvrir sur France 3 vendredi 27 décembre 2024 à 23:10.

Vingt ans après la disparition de Claude Nougaro, des artistes ont participé à un grand concert hommage à Toulouse, sa ville de naissance.

Sous la direction artistique de Yvan Cassar et Yvan Cujious, cet événement a réuni, entre autres, Bénabar, Nolwenn Leroy, BigFlo et Oli, Cali, Ben l’Oncle Soul, Jean-Pierre Mader, Cats on Trees, devant des milliers de spectateurs et accompagnés par l’Orchestre national du Capitole de Toulouse.

C’est ce concert, enregistré le 8 septembre 2024, place du Capitole, que France 3 vous propose en exclusivité, vendredi 27 décembre à 23:10.

La programmation musicale :