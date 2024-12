Immersion au cœur du parc du Serengeti à revoir sur ARTE samedi 28 décembre 2024 (vidéo)

Filmée au plus près des animaux, une immersion aux images époustouflantes dans le quotidien des espèces peuplant le parc national du Serengeti, en Tanzanie, à redécouvrir samedi 28 décembre 2024 à partir de 20:55 sur ARTE.

Scènes de chasse à l’issue surprenante, troublants face-à-face entre espèces concurrentes, doux moments d’intimité entre des parents et leur progéniture… : les trois épisodes de cette ambitieuse série documentaire proposent un panorama inédit des interactions, stratégies de survie et comportements sociaux des animaux du Serengeti.

Pour obtenir ces séquences, filmées sous tous les angles et montées comme un film de fiction, l’équipe de tournage a dû s’immerger pendant des mois aux côtés de ses sujets, afin de gagner leur confiance. Des techniques de prises de vues innovantes et un arsenal technologique dernier cri (drones, caméras cachées, appareils télécommandés roulants ou submersibles) capturent leurs moindres déplacements pour plonger le spectateur au cœur de l’action.

En résulte une immersion spectaculaire dans la vie quotidienne des animaux de la savane, qui ne nous auront jamais semblé aussi proches.

20:55 Épisode 1 Au cœur de la savane

Le parc national du Serengeti, dans le nord de la Tanzanie, est l’un des derniers grands territoires sauvages au monde. Avec ses espèces emblématiques – grands fauves, éléphants, girafes, gnous, gazelles ou phacochères –, il présente une biodiversité unique. Entre concurrence, prédation et indifférence prudente, ses habitants déploient d’incroyables stratégies pour se nourrir et protéger leur descendance.

Alors que des pluies diluviennes inondent la savane, ce premier épisode immortalise des comportements remarquables : le grand plongeon d’une famille de babouins, les encouragements d’un zèbre à un congénère nageant contre le courant ou encore les spectaculaires attitudes de deuil des éléphants, encore mal comprises.

21:50 Épisode 2 La loi de la nature

Dans le Serengeti, la mort fait partie intégrante de la vie, et les charognards en sont peut-être la meilleure illustration. On suit ainsi dans ses pérégrinations une famille de chacals – qui partagent avec les hyènes et les vautours un opportunisme alimentaire à toute épreuve – contrainte de céder son terrier à une colonie de fourmis.

Ce deuxième épisode fait la part belle à l’intelligence animale et à la cohésion familiale, entre la ruse d’un babouin déjouant l’attention d’un groupe de lions, la vaillante intervention de phacochères pour sauver leurs rejetons des griffes de guépards ou les attendrissants baptêmes de chasse de jeunes léopards.

22:50 Épisode 3 La grande migration

Chaque année, le parc national du Serengeti est le théâtre de la plus grande migration d’ongulés au monde : deux millions de gnous, zèbres et gazelles parcourent la savane sur près d’un millier de kilomètres, en quête d’herbe fraîche. En chemin, ils devront traverser plusieurs rivières à la nage. Confrontés au courant, aux crocodiles et aux hippopotames – herbivores néanmoins dangereux –, les plus jeunes et les plus fragiles risquent leur vie. Sans compter les berges escarpées, plus dangereuses encore que les prédateurs…

Pendant ce temps, trois jeunes guépards, encore sous la protection de leur mère, tentent de s’émanciper, tandis qu’une lionne, secourue par un mâle lors d’une attaque de hyènes, s’apprête à convoler avec son sauveur.