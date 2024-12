"Tour, ponts, gares : le génie d'Eiffel révélé" sur RMC Découverte mardi 31 décembre 2024 (vidéo)

Mardi 31 décembre 2024 à 21:10, RMC Découverte rediffusera le documentaire "Tour, ponts, gares : le génie d'Eiffel révélé" réalisé par Thierry Fessard et Hugo Hernandez.

Dans l´ombre de la Tour qui porte son nom, Gustave Eiffel cache une carrière étonnante et des oeuvres méconnues.

Durant 59 années de construction, il réalise plus de 500 ouvrages répartis aux quatre coins du globe. Ponts, gares, charpentes, statues... rien ne l´arrête !

À chaque nouveau projet, il bouscule le monde du génie civil, il signe les ouvrages les plus impressionnants de son époque et ses réalisations, toutes plus exceptionnelles les unes que les autres, imposent un nouveau style. Celui du fer, celui des chemins de fer.

À Budapest, il construit la Grande Gare Nyugati. Un édifice majestueux où la pierre et le métal s'associent pour définir une nouvelle esthétique.

À Porto, il signe le magnifique Maria Pia : le premier pont métallique en arche capable d´une enjambée de 160 mètres, mais aussi précurseur de l'incroyable viaduc de Garabit.

À New-York, il est le seul capable d´ériger l´armature de la Statue de la Liberté. Une oeuvre mythique qui tient face au vent de la rade de New-York depuis plus de 130 ans.

Cent ans après sa mort, ses constructions sont toujours aussi emblématiques, robustes et influentes. Découvrez pour la première fois, comment Eiffel a propagé son savoir dans le monde entier : un héritage constructif omniprésent et encore d´usage aujourd´hui.

Grâce à l´expertise des plus grands spécialistes d´Eiffel, des modélisations 3D et des images aériennes à couper le souffle, nous revivrons cette époque fascinante et irons à la rencontre de l´un des plus grands génies du XIXe siècle. Un homme capable de bouleverser les sciences de l'ingénieur à chacune de ses réalisations.