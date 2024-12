"Nostradamus : la vérité sur ses prophéties" sur RMC Story mercredi 1er janvier 2025 (vidéo)

Mercredi 1er janvier 2025 à partir de 21:10, RMC Story consacrera sa premier soirée de l'année à Nostradamus et la rediffusion de trois documentaires.

21:10 "Nostradamus : la vérité sur ses prophéties"

Et si Nostradamus était plus historien que prophète ? C´est ce qu´affirment aujourd´hui de nombreux interprètes de ses textes. Partout dans le monde, Nostradamus fait figure de plus grand oracle de tous les temps.

Dans son recueil des Prophéties, il aurait prédit les évènements plus importants de l´Histoire, comme la révolution française, les prises de pouvoir de Napoléon et Hitler.

Quel est le sens véritable de ses textes ?

22:20 "Nostradamus : les prophéties révélées"

Il y a des siècles, le prophète Nostradamus, un apothicaire français, a eu des visions sur les grands cataclysmes des temps modernes. Pratiquant l'astrologie, il s'est notamment fait connaître pour ses prédictions sur la marche du monde, d'une précision telle que les hauts dignitaires de la cour de France ont fait appel à ses services pendant la Renaissance.

En 1555, il publia « Prophéties », un grand ouvrage qui fera sa gloire et sa postérité, dans lequel il annonce les grands fléaux à venir. Tsunamis, épidémies, tremblements de terre, guerres de religions, renversements politiques, autant de catastrophes s'étant produites et qui coïncident étrangement avec ses visions.

Ce documentaire aborde le « mystère Nostradamus » sous un nouvel angle et s´intéresse au « don » particulier que l´astrologue aurait possédé. Si certains de ses contemporains prirent au sérieux ses prophéties, d'autres les considèrent au contraire comme une imposture. Si certaines de ses prophéties se sont vérifiées par le passé, que nous réservent ses prédictions pour l'avenir ?

23:55 "Enquêtes mystérieuses : Nostradamus, Zone 51, Toutânkhamon : les énigmes révélées"

Nostradamus, prophète ou fantasme des temps modernes ? Un homme qui a pour le moins révolutionné son époque. Médecin, apothicaire et astrologue, Michel de Nostredame, a traversé les siècles grâce de mystérieuses prédictions qui résonnent encore aujourd’hui.

Que cache la zone 51 ? Soucoupe volante, extraterrestre ou base militaire destinée aux expérimentations de l’armée américaine, tout a été raconté sur la mystérieuse zone 51. Des révélations sensationnelles d’un certain Bob Lazar aux secrets enfouis de la CIA, enquête sur cette base du Nevada qui nous intrigue depuis près de 70 ans.

Véritable malédiction ou coïncidences troublantes ? Depuis la découverte du tombeau de Toutankhamon le 4 novembre 1922, près de 30 personnes liées à sa découverte ont trouvé la mort dans des circonstances inexpliquées. Découvrez l’histoire de la malédiction de Toutankhamon ou comment un événement à la portée planétaire s’est transformé en véritable feuilleton pour la presse.