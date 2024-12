TF1 fêtera ses 50 ans mardi 21 janvier 2025 avec la diffusion d'un documentaire inédit

TF1 a 50 ans ! Pour célébrer cet anniversaire, TF1 crée l’événement et vous propose un documentaire unique : "TF1 50 ans ensemble" qui sera diffusé mardi 21 janvier 2025 à 21:10.

Isabelle Ithurburu et Gilles Bouleau reviendront sur 50 ans d’actualité et 50 ans de programmes cultes sur TF1. Pendant près de 2h30, ils tourneront les pages de cet album de famille, celui de tous les Français.

TF1 a été créé le 6 janvier 1975. Et la force de ce documentaire exceptionnel est justement de raconter non pas l’histoire de TF1, mais l’histoire de la France et des Français durant ces 5 dernières décennies, aussi bien à travers les images d’actualités de l’époque, que de l’évolution des programmes phares de TF1.

Des d’archives inoubliables, des images rares diffusées sur TF1, de la nostalgie, de l’émotion, du rire et quelques surprises, ce documentaire nous replonge dans nos souvenirs, dans 50 ans d’émotions partagées.

Des souvenirs faits des principaux évènements qui ont marqué l’histoire de ces 50 dernières années.

De l’Amoco-Cadiz à l’incendie de Notre-Dame, en passant par la victoire de Yannick Noah en 1983 à Roland Garros à celles des Bleus en Coupe du Monde ou encore la mort de Lady Di et la tempête du siècle.

A travers chacune de ces archives, c’est aussi le parfum de l’époque que nous revivrons, de l’arrivée d’Internet au passage à l’an 2000.

L’occasion également de redécouvrir les tous premiers pas (parfois inattendus) des stars de l’écran d’aujourd’hui comme Nikos Aliagas, Denis Brogniart, Dorothée ou encore le très jeune Arthur…).

Le documentaire fera également revivre les émissions qui nous ont accompagné toutes ces années, avec lesquelles nous avons grandi, toutes générations confondues.

Des émissions de jeux, des émissions de variétés, des émissions jeunesse de Casimir à Dorothée et bien d’autres encore…

En 50 ans, la société a bien changé.

Et vous découvrirez que ces émissions qui font l’identité de TF1, comme « Le Juste Prix », « Hélène et les Garçons », « Alerte à Malibu » ou encore « Danse avec les stars » traduisent l’évolution des tendances de la société depuis 5 décennies.