"La guerre des trônes" sur le clan Bonaparte, les épisodes 5 & 6 diffusés jeudi 2 janvier 2025 sur France 5

Pour la première fois, Bruno Solo raconte la véritable saga d’une famille ambitieuse, agitée de passions, de jalousies et de trahisons, qui a porté Bonaparte au sommet du pouvoir, mais a aussi précipité sa chute.

Une mère autoritaire, des frères et sœurs soudés, déterminés à propulser l’un des leurs à la tête d’un empire colossal. Une famille, qui en moins de vingt ans, étend son emprise sur toute l’Europe et compte : un empereur, trois rois, une reine, un prince, une princesse et une grande-duchesse.

Avec la participation exceptionnelle de Stéphane Bern, Michel Cymes, Laure Grandbesançon (Les Odyssées sur France Inter), et les débuts d’acteur de Nans Thomassey (Nus & culottés).

Épisode 5 • Un héritier à tout prix ! (1807-1812)

Napoléon Ier, empereur des Français, règne en Europe sur une constellation d’États. Sur chacun des trônes de ses royaumes, il a assis ses frères et sœurs. Mais aucun n’a les mains libres pour gouverner. Les rancœurs et les trahisons se multiplient au sein du clan Bonaparte. Sans enfant pour asseoir sa dynastie, dénigré par les siens, il prend la décision de se séparer de Joséphine et d’épouser Marie-Louise de Habsbourg, la fille de son ennemi, l’empereur d’Autriche. L’héritier tant espéré naît bientôt de cette union. Mais la soif de conquête de Napoléon Ier et la guerre qu’il mène en Espagne lui attirent les foudres de la Russie. L’empereur français est obligé de marcher sur Moscou.

Depuis l’exceptionnel château de Compiègne, Bruno Solo nous explique comment Napoléon, trahi, piégé, jette maintenant ses forces pour sauver son empire.

Épisode 6 • Le bal des traîtres (1812-1815)

Napoléon Ier a-t-il été tué à Moscou comme l’ont annoncé les royalistes ? Non ! Mais avec sa grande armée défaite en terre russe, l’empereur n’est plus serein. Fragilisé par une sixième coalition de l’Europe contre lui, il fait face à des trahisons en cascade. Pour ne pas sombrer avec lui, le clan Bonaparte éclate. La confiance perdue, Napoléon abdique et la monarchie est restaurée. Mais les Français en ont-ils vraiment fini avec leur empereur ? Les liens du sang ne sont-ils pas plus forts que les tempêtes ?

Du château des rois à Fontainebleau au tombeau de Napoléon Ier aux Invalides, Bruno Solo nous raconte les derniers rebondissements de l’incroyable destin du clan Bonaparte.