Jeudi 2 janvier 2025 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir le documentaire "Tsunami de 2004 : au coeur de la catastrophe du siècle".

Le 26 décembre 2004, des images d´une rare violence envahissent les écrans de télévision : des vagues incontrôlables de plus de 30 mètres de haut viennent frapper l´Indonésie et la Thaïlande provoquées par l´un des séismes les plus violents jamais ressenti.

Au total, le Tsunami causera la mort de plus de 220 000 personnes dans 14 pays...

Retour sur ce jour où l'Asie du sud Est a vécu la pire catastrophe naturelle de l'histoire moderne.