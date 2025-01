"Patrick et la baleine" : l'odyssée de Patrick Dykstra diffusée sur ARTE samedi 4 janvier 2025

Portée par d'extraordinaires images sous-marines, l'odyssée de Patrick Dykstra, devenu plongeur par amour des baleines avant de se lier d'amitié avec deux d'entre elles. À découvrir sur ARTE samedi 4 janvier 2025 à 20:50.

Fasciné depuis l'enfance par les baleines, devenu photographe et vidéaste sous-marin en plongée libre, c'est-à-dire sans bouteille d'oxygène, l'Américain Patrick Dykstra a passé vingt ans de son existence à nager avec elles, s'approchant toujours plus près pour étudier leur comportement.

Après avoir voyagé autour du monde, des Açores au Sri Lanka, à la recherche de la baleine bleue, la plus grosse de l'espèce, trop occupée à se nourrir, dit-il, pour prêter attention aux humains, le plongeur a fait au large de l’île de la Dominique une rencontre qui a changé la nature de ses explorations. Outrepassant les marques de curiosité que lui accordent souvent les cétacés, animaux aussi intelligents que sociables, une jeune femelle cachalot s'approche délicatement de lui, et l'installe même à califourchon à l'avant de son énorme tête pour le ramener en jouant à la surface. "Dolores", comme il surnomme le cétacé non encore répertorié par les naturalistes, n'a pas de dents.

L'année suivante, quand le plongeur et son équipe reviennent patrouiller sur les lieux à sa recherche, espérant pouvoir accrocher une caméra à son corps pour filmer les profondeurs abyssales où le grand cachalot chasse les calamars, Dolores a atteint l’âge adulte. Mais si elle semble le reconnaître, elle passe son chemin, dans le sillage du mâle qu’elle suit avec d'autres congénères. Le plongeur retrouve alors une autre vieille connaissance baptisée Can Opener ("ouvre-boîte")…

Danse avec les baleines

Avec ses éblouissantes prises de vues sous-marines, qui peuvent donner l'illusion que danser avec les baleines est un jeu d'enfants, ce documentaire parvient à montrer au plus près la relation de confiance qui s'établit, à la fois physiquement et verbalement (le cachalot communique non pas par chant, mais par clics ou cliquetis), entre les animaux et le plongeur.

Passionné téméraire, que le moindre mouvement de queue imprévu aurait pu blesser ou tuer, Patrick Dykstra raconte a posteriori ces rencontres pleines d'émotion qui, à défaut de lui révéler la vie cachée dans les abysses, ont fait de lui le premier baby-sitter humain d'un bébé cachalot.