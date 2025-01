"Attentats 2015, ce qui nous lie" : soirée de commémoration sur M6 lundi 6 janvier 2025 avec Thomas Sotto

À l’occasion des 10 ans de commémorations des attentats de Paris, M6 diffusera lundi 6 janvier 2025 à partir de 21:10 une soirée spéciale présentée par Thomas Sotto.

21:10 Attentats 2015, ce qui nous lie

2015 est une année de rupture qui a marqué chaque Français à tout jamais. Charlie Hebdo, Montrouge, l’Hypercacher, le Thalys, le Stade de France, les terrasses et le Bataclan, c’est la terrible liste des attentats qui ont frappé la France en 2015.

10 ans après, ce documentaire inédit explore les traces qu’ils ont laissées chez celles et ceux qui ont été touchés de plein fouet, réunissant sur un même pied d’égalité ceux qui ont vécu ces événements en première ligne : rescapés, agents de sécurité, forces de l’ordre, médecins, héros, maires, ministres ou président de la République. Ils se livrent à cœur ouvert sur leur traumatisme, leur vulnérabilité, leur reconstruction et ce qui lie les uns aux autres pour toujours.

Un document réalisé par Agnès Pizzini et Claire Denavarre.

22:50 Charlie Hebdo, Hyper Cacher : les trois jours qui ont fait trembler la France

Le mercredi 7 janvier, les frères Kouachi pénètrent dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo ; ils assassinent onze personnes dont huit collaborateurs du journal. Ils en blessent onze autres avant d'achever, durant leur fuite, un policier blessé à terre.

C'est la stupéfaction en France comme dans le monde entier et le début d'autres attaques, notamment celle d'une supérette casher à Paris, Porte de Vincennes. Un troisième terroriste tue alors quatre personnes avant d'être abattu lors d'un assaut du RAID et de la BRI.

Il faudra attendre deux jours pour que les terroristes qui ont attaqué Charlie Hebdo soient à leur tour abattus alors qu'ils s'étaient réfugiés dans une imprimerie en Seine-et-Marne.

Le retentissement de ces événements est considérable, aussi bien en France qu'à l'étranger : plus de quatre millions de personnes manifestent lors des « marches républicaines » des 10 et 11 janvier sur tout le territoire français.

Ce sont ces jours d'effroi, mais aussi l'émotion qui a suivi en France et dans le monde entier, que vous raconte ce documentaire.

Un documentaire réalisé par Thomas Reboulleau et Jérémie Sok.

00:40 Attentats du 13 novembre : qui sont ces terroristes qui ont commis l'impensable ?

Juste après les attentats, les noms et les visages de ceux qui ont commis l'impensable ont été dévoilés. Ils s'appelaient Foued-Mohamed, Brahim, Abdel Hamid, Omar ou encore Bilal. Ils avaient entre 20 et 31 ans. Le 13 novembre 2015, munis de kalachnikovs et de ceintures explosives, ils ont tué de sang-froid 130 personnes et blessé des centaines d'autres. Tous ont commis ce carnage au nom d'une cause, le jihad, et ont agi sous les ordres de Daech. Qui étaient ces hommes ? Et comment en sont-ils arrivés là ?

Résultat de six mois d'enquête, ce documentaire dévoile le parcours des terroristes du 13 novembre. À l'origine, une poignée d'hommes comme les autres mais qui progressivement se sont transformés en assassins, parmi les plus barbares de notre histoire.

Un documentaire réalisé par Élise Richard.