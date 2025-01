Dry January : Sans alcool, la fête est-elle plus folle ? Réponse sur France 5 mardi 7 janvier 2025

A l'occasion du dry january, France 5 diffusera mardi 7 janvier 2025 à 21:05 le documentaire « Sans alcool, la fête est-elle plus folle ? » écrit et réalisé par Julia Le Correc.

Le sans-alcool ne se cantonne plus aux femmes enceintes et aux buveurs d’eau ! Alors que l’alcool fait partie intégrante de la culture française, depuis une cinquantaine d’années, sa consommation a été divisée par deux en France.

Une tendance de fond qui s’est amplifiée depuis le Covid avec le phénomène du « dry january », le mois de janvier sans alcool. Et qui dit nouvelle tendance de consommation : dit montée en puissance de la proposition ! S’il y a encore 10 ans, les boissons « soft » se limitaient au soda ou au jus de fruits, aujourd’hui, l’offre ne cesse de croître et pèse près de 330 millions d’euros !

Jean-Philippe Braud à Nantes, est l’un des premiers à avoir senti ce changement. En 2019, il a ouvert un site dédié au sans alcool en France, puis au fil des années, il a su répertorier toutes sortes de boissons différentes : du champagne 0% au kombucha ! Toujours à la recherche de nouvelles saveurs et de nouvelles boissons, il nous emmènera à la découverte d’un spiritueux s’inspirant du Gin, l’un des produits les plus en vogue actuellement.

Mais ce qui domine le marché reste la bière désalcoolisée avec 80% des ventes sur le secteur, malgré la concurrence, le best seller reste la Tourtel, n°1 sur le marché de la bière sans alcool. Rien qui ne décourage les brasseurs artisanaux qui arrivent à tirer leur épingle du jeu en créant des bières de plus en plus ressemblantes à leur alter égo alcoolisés.

Ce marché fait aussi des envieux du côté des domaines viticoles. Si les français ont diminué par 4 leur consommation de vin, de nombreuses marques voient le sans alcool comme une façon de se renouveler. Si bien que certains domaines comme celui de l’Arjolle ont dédié 20% de leur gamme au vins désalcoolisés. Une bonne idée?

Dans ce domaine où tout reste encore à faire, certains se sont même lancés dans la création de boissons à base de décoction et de macération à l’instar de Benoît d’Onofrio, ancien sommelier devenu « sobrelier » ! Il a réussi à s’inspirer des codes du vin et recréer un univers parallèle riche de saveurs et de surprises !

Alors, le sans alcool est-il un simple effet de mode? Ou bien les français sont-ils prêts à bousculer leurs traditions et à faire preuve de sobriété sans modération ?