"Objectif maison : chantier en famille" : la 3ème saison diffusée sur 6ter à partir du mardi 7 janvier 2025

La série documentaire "Objectif maison : chantier en famille" est de retour sur 6ter mardi 7 janvier 2025 à 21:10 pour une 3ème saison inédite.

Chaque année, près d’un million de Français deviennent propriétaires. Construire ou rénover une maison, c’est toujours une aventure dans laquelle on embarque toute sa tribu.

Pendant un an, 9 familles ont ouvert les portes de leurs chantiers pour cette 3ème saison inédite.

Pour toutes, c’est le projet d’une vie, l’investissement de toutes leurs économies. Maison sur pilotis, habitat alternatif ou passif, corps de ferme, manoir à restaurer ou encore maison de maître à réhabiliter… Pour ces familles, le pari est excitant mais extrêmement osé : entre les retards et le manque d’expérience, c’est un véritable parcours du combattant qui les attend et qui va mettre leurs nerfs à rude épreuve. Sans oublier une vie familiale bouleversée et des enfants à gérer. Lorsque ces derniers sont suffisamment grands, ils n’hésitent pas à mettre la main à la pâte : peinture, petites réparations ou encore nettoyage du chantier, leur contribution devient un vrai atout et un moment de partage familial.

Au programme : des mésaventures, des déconvenues mais aussi d’immenses fiertés et du bonheur XXL ! Comment ces amateurs vont-ils conduire leurs travaux ? Quelles sont leurs astuces pour optimiser leurs coûts tout en atteignant leurs objectifs ? Et dans quelques mois, auront-ils finalement emménagé dans la maison de leurs rêves ?

21:10 Épisode 1

À Gorbio dans les Alpes-Maritimes, Typhaine et Lary, parents de deux enfants, ont jeté leur dévolu sur un terrain accidenté entre mer et montagne, pour construire une maison en kit sur pilotis. En attendant d’être livrés de tous les éléments, ils doivent fixer tous les poteaux sur lesquels reposera la construction.

Julie et David, parents de deux enfants, avaient acheté un corps de ferme à l’abandon au cœur d’un village picard, qui nécessitait d’être intégralement rénové. Aidés de leurs pères respectifs et après deux ans d’efforts et de sacrifices, ils touchent quasiment au but mais l’installation du receveur de douche et de l’escalier vont leur causer des soucis !

Freddy et Morgane, parents de deux enfants, rénovent la maison dans laquelle Morgane a grandi dans l’Indre, avec un budget de 70 000 euros. La famille vit au rez-de-chaussée en attendant que le 1er étage soit rénové et Freddy s’attaque à la toiture, une opération délicate.

22:10 Épisode 2

En Bourgogne, la kerterre de Dany et Mathilde prend forme et les deux ingénieurs ont un toit sur la tête, ou plutôt 7 car leur construction est constituée de 7 dômes. Le couple s’attaque à l’aménagement intérieur avec le sol de l’une des chambres qui sera en terre crue.

Marie-Lys et Alex, parents d’une petite fille, ont craqué pour une maison de maître dans la campagne toulousaine qui nécessite de gros travaux. Le couple a un petit budget mais a la chance d’être entouré d’une famille et d’amis bricoleurs. Au programme : préparer la dépendance qui permettra d’abriter les matériaux.

Dans l’arrière-pays lillois, Tatiana et Romain, parents de deux enfants, construisent une maison passive, qui utilisera très peu d’énergie. Le gros œuvre a été réalisé par une entreprise tandis que le couple s’est donné 5 mois pour se charger de l’électricité, la plomberie, les isolants et les finitions avant d’emménager.