Le film "Cyril Lignac : qu’est-ce qu’on va faire de toi ?" à voir sur M6 jeudi 9 janvier 2025

Jeudi 9 janvier 2025 à 23:25, M6 diffusera le film qui retrace le parcours atypique d’un adolescent devenu aujourd’hui un chef de renom : Cyril Lignac.

À la sortie de la crise sanitaire en 2021, le chef Cyril Lignac se réinvente et ouvre son premier restaurant à Londres. Une grande et belle étape de plus pour ce garçon de l’Aveyron, petit-fils de mineur et réfractaire à l’école, que rien ne destinait à la lumière…

Ce long-métrage documentaire, filmé dans les coulisses de sa vie personnelle et professionnelle, dévoile sa vertigineuse ascension, mais aussi les obstacles qu’il a dû surmonter pour s’imposer sur la scène gastronomique.

À travers les témoignages de ses proches – parmi lesquels son père, sa soeur, ses amis d’enfance - et de ceux qui ont contribué à changer son destin, tels que Nicole Fagegaltier, cheffe étoilée chez qui il a fait son apprentissage, ou encore le journaliste et critique culinaire François-Régis Gaudry, voici le récit émouvant d’un adolescent qui a réalisé son désir le plus cher et qui continue de rêver.