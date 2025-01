Soirée Jacques Villeret le 28 janvier 2025 sur France 3 à l'occasion du 20ème anniversaire de sa disparition

À l'occasion des 20 ans de la disparition de Jacques Villeret, France 3 consacrera le 28 janvier 2025 une soirée spéciale à cet acteur emblématique.

Retrouvez-le dans l’un de ses rôles cultes, "La soupe aux choux", suivi du documentaire inédit "Jacques Villeret, drôlement tragique".

Une soirée hommage pour redécouvrir le talent unique et la sensibilité à fleur de peau de cet acteur inoubliable, qui a marqué le cinéma français.

21:05 La soupe aux choux

Le Glaude et le Bombé vivent dans un petit hameau. Le premier est veuf, le second célibataire. Ensemble, ils passent la plupart de leur temps à trinquer.

Une nuit, un extraterrestre atterrit dans le champ du Glaude. Il ne semble pas agressif. Le Bombé est réveillé, lui aussi, par la lumière émise par la soucoupe, mais l'extraterrestre, que le Glaude surnommera « La Denrée », le paralyse sur place. La Denrée découvre la soupe aux choux qui mijote chez Le Glaude. Ce dernier lui en donne à emporter.

Le lendemain, le Bombé s'empresse d'aller raconter au village ce qu'il a vu. Mais, bien entendu, personne ne le croit.

Un film réalisé par Jean Girault, sorti en 1981.

Avec Louis de Funès, Jacques Villeret, Jean Carmet, Claude Gensac...

22.45 Jacques Villeret, drôlement tragique

Jacques Villeret occupe une place à part : il n’est pas une "icône", et pourtant, il brille aussi fort que les plus grand.e.s, d’une lumière particulière, celle qui déclenche aussi imparablement le rire que les larmes, celle qui nous interroge sur le mystère des émotions.

En découvrant son histoire méconnue, pleine de rebondissements et d’événements parfois dramatiques, on comprend comment cet homme qui nous touche en plein cœur a pu s'installer aussi haut tout en restant "des nôtres", sans jamais se défaire de sa fragilité. Ce documentaire qui lui colle à la peau révèle ce qu'il en coûte d'être un si grand artiste, même avec une étiquette de "second rôle" accrochée au revers de son costume de comédien.

Pour relater la grande traversée intime de Jacques Villeret : sa petite sœur Ghislaine Villeret ainsi que celles et ceux qui l’ont côtoyé et aimé : Jacques Weber, Nathalie Baye, Jean-Michel Ribes, Philippe Ferran, Patrice Leconte, Daniel Russo, Thierry Lhermitte et Claude Lelouch.

Un documentaire inédit écrit et réalisé par Christophe Duchiron.