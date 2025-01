"Jean-Marie Le Pen : À l'extrême" série documentaire inédite diffusée sur France 5 dimanche 12 janvier 2025

En raison de l'actualité, France Télévisions modifie sa programmation et propose, dimanche 12 janvier 2025 à 21:05 sur France 5, la série documentaire « Jean-Marie Le Pen : À l'extrême ».

Jean-Marie Le Pen : une personnalité politique hors-norme qui a façonné un demi-siècle d'histoire. Au-delà de l'image d'Épinal du tribun d'extrême droite, se cache un homme aux multiples facettes dont l'influence perdure encore aujourd'hui. Trois fois, son mouvement a atteint le second tour d'une élection présidentielle. Son héritage ? Un courant politique qui a transformé le paysage électoral français et européen.

Derrière cette carrière politique hors norme se dessine un portrait complexe où s'entremêlent pouvoir et argent, discours populistes, drames familiaux et financements obscurs. La trajectoire de Jean-Marie Le Pen est un kaléidoscope dont les fragments, dispersés sur plusieurs décennies, méritent d'être assemblés avec précision.

Cette série documentaire propose une plongée inédite dans l'intimité du "menhir". S'appuyant sur sa dernière interview en longueur, des témoignages exclusifs de son entourage proche et des archives jusqu'alors méconnues, elle fait émerger un personnage dual : sur scène, un animal politique aux accents fascisants qui pose les fondements du national-populisme moderne ; en coulisses, un homme d'affaires, un hédoniste obsédé par la réussite et la fortune.

Dix ans après son retrait forcé de la vie politique, ce portrait en trois actes éclaire d'une lumière nouvelle l'impact de Jean-Marie Le Pen sur la société française et son histoire politique.

Épisode 1 • L'opportuniste

Dans le sillage de Mai 68, Jean-Marie Le Pen, ancien plus jeune député de France devenu fantôme de la IVe République, saisit l'opportunité que lui offre Ordre Nouveau. Ce groupuscule violent, financé par des nostalgiques de Mussolini, cherche une figure "présentable" pour porter ses ambitions politiques. Le Pen s'empare du mouvement naissant, construit son propre réseau et, guidé par des idéologues de l'ombre, pose les bases d'une nouvelle doctrine : le national-populisme.

Épisode 2 • Le populiste

Les années 1980 consacrent Jean-Marie Le Pen comme figure politique incontournable. Conjuguant exposition médiatique familiale et exploitation des peurs collectives, il fédère un électorat fidèle, déçu des partis traditionnels. À son apogée, entre mégalomanie et provocations télévisuelles, il bénéficie du soutien financier d'une secte étrangère. Alors qu'il semble près de légitimer son mouvement et de s'imposer comme présidentiable en 1988, une phrase sur les chambres à gaz comme "détail de la Seconde Guerre mondiale" fait voler en éclats ses ambitions, tandis que son clan familial se déchire.

Épisode 3 • Le jusqu'au-boutiste

Sa condamnation pour propos antisémites marque un tournant : Jean-Marie Le Pen devient le point de convergence de toutes les droites radicales. Placé à l’écart du jeu politique traditionnel par un cordon sanitaire républicain, il transforme cette mise au ban en tribune. Ses provocations calculées, loin de l'affaiblir, renforcent son emprise sur un électorat toujours plus large. À la tête d'un parti structuré et prospère, celui que la presse surnomme "le diable de la République" orchestre une partition politique unique, où chaque outrance nourrit paradoxalement sa popularité. Le crépuscule de sa carrière réserve ses ultimes rebondissements : une tentative de putsch interne, une qualification historique au second tour de la présidentielle en 2002, et l'épilogue le plus inattendu - son éviction du parti par sa propre héritière.

Les intervenants :