"Liban, les secrets du royaume de Byblos" sur ARTE samedi 11 janvier 2025 (vidéo)

Samedi 11 janvier 2025 à 20:50, ARTE diffusera le documentaire « Liban, les secrets du royaume de Byblos » réalisé par Philippe Aractingi, une passionnante plongée dans un monde disparu depuis près de quatre millénaires.

Accrochée à une falaise de grès sur la côte libanaise, Byblos, l'une des plus anciennes cités au monde, présente un enchevêtrement de vestiges témoignant de ses neuf mille ans d’histoire. Sur ce site archéologique majeur du Proche-Orient, fouillé depuis le XIXe siècle et inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, une équipe franco-libanaise a mis au jour en 2018 une partie totalement insoupçonnée de la ville : une vaste nécropole aménagée il y a quatre mille ans, restée depuis miraculeusement inviolée.

Enfouie au sud de l’acropole de la cité, elle possède une caractéristique unique pour la région, à savoir que les chambres funéraires qui la composent y sont superposées, les tombes étant structurées en étages souterrains. De ces hypogées, les archéologues ont exhumé des centaines de poteries provenant des offrandes, mais aussi des banquets funéraires réalisés en hommage aux défunts. Ils y ont également trouvé une grande quantité d'artefacts (éléments de parure, amulettes, outils, armes, objets de toilette…) qui nous renseignent sur la culture matérielle des Anciens. Nombre d'entre eux, parmi lesquels un pendentif pectoral en or et pierres fines, étaient importés de la vallée du Nil, témoignant de l’importance des échanges et des relations politiques et culturelles que l’Égypte des pharaons entretenait avec les souverains de Byblos. En effet, l’Égypte s’approvisionnait auprès du royaume voisin en bois de cèdre, essentiel aux pharaons pour construire leurs pyramides, leurs bateaux, leurs palais.

Mystérieux labyrinthe

En immersion auprès de l’équipe de chercheurs passionnés – dont Tania Zaven, archéologue de la Direction générale des Antiquités du Liban et directrice du site de Byblos, et Julien Chanteau, archéologue au département des Antiquités orientales du musée du Louvre et directeur des fouilles du programme de recherche Byblos Hypogeum –, ce documentaire suit pendant deux ans, en 2022 et 2023, les fouilles menées dans le dédale de cette riche nécropole de l’âge du bronze.

Peu à peu, des découvertes à travers les passages secrets et les salles du mystérieux labyrinthe redonnent vie à la cité antique à son apogée, et éclairent d’un nouveau jour son organisation urbaine ainsi que la localisation présumée de son port de commerce, moteur capital de son essor. C’est aussi la compréhension plus intime d’un peuple qui se dessine, avec des rituels funéraires qui révèlent, à travers un culte des ancêtres, un lien presque fusionnel entre les vivants et leurs morts.

Une passionnante plongée dans un monde disparu depuis près de quatre millénaires.