"Seuls face à l'Alaska" saison 13 : les épisodes 3 & 4 diffusés samedi 11 janvier 2025 sur RMC Découverte

Samedi 11 janvier 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes de la 13ème saison inédite de la série documentaire "Seuls face à l'Alaska".

Les montagnards symbolisent les premiers aventuriers, trappeurs et explorateurs, qui ont bravé les étendues glacées du Grand Nord avec pour seules armes leur courage et leur persévérance. Malgré les avancées modernes, l'attrait pour une vie sauvage et libre demeure profondément ancré dans nos aspirations.

Cette saison dévoile de nouveaux protagonistes tout en célébrant le retour des figures incontournables de la série, chacun incarnant une endurance remarquable et une volonté inébranlable de vivre pleinement leur mission.

Épisode 13x03 Le pente nord

Lauro se rend au nord du cercle polaire arctique avec son équipe de chiens de traîneau pour chasser le caribou.

Daniel reconstruit une vieille cabane flottante en utilisant des rondins de bois flotté et la force des marées.

Jake élimine un coyote qui menace le bétail d'un ranch isolé.

Tom attrape un renard roux et transforme sa peau en un chaud chapeau d'hiver.

Paul se prépare à la saison de la chasse en construisant un fumoir sur son nouveau homestead.

Épisode 13x04 Blanc total



Dans les étendues sauvages du nord de l'Alaska, Lauro traque le caribou dans des conditions de voile blanc, où chaque pas est un défi.

Plus au sud, Bret et Ivy, ensevelis sous d'importantes chutes de neige, s'efforcent de délimiter un territoire de chasse colossal de 230 miles.

Pendant ce temps, Daniel quitte sa cabine flottante pour parcourir la côte escarpée à la recherche de cerfs.

Jake, de son côté, lance sa meute dans leur première chasse au lion de l'hiver et se retrouve face à un énorme félin qui met leur endurance et leur stratégie à rude épreuve.

Enfin, Paul prend son avion de brousse pour explorer de nouveaux territoires, à la recherche de zones propices à la chasse et au piégeage.