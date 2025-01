"La conspiration du silence" : La saison 3 diffusée sur France 2 lundi 13 janvier 2025 (vidéo)

Lundi 13 janvier 2025 à 22:40, France 2 débutera la diffusion de la 3ème saison inédite de "La conspiration du silence" consacrée à l'affaire Fourniret et aux crimes du pédophile de Venouse, Michel Garnier.

Dans cette saison 3, "La conspiration du silence" s'intéresse à Michel Fourniret et Monique Olivier qui ont avoué les meurtres de 3 jeunes filles dans ce coin de Bourgogne. Et notamment le meurtre d'Isabelle Laville qui sera la première victime du tueur en série.

Autre sujet évoqué dans la saison 3, le pédophile de Venouse. Pendant plus de 40 ans (de 1960 à 2002), Michel Garnier a réussi à maintenir une chape de silence sur ses activités pédophiles sur les jeunes garçons de son paisible petit village de l’Yonne. Et là encore, l'inertie de la police et de la justice. Enquêtes bâclées, victimes méprisées, les mécanismes à l’œuvre dans l’affaire des disparues de l’Yonne se sont reproduits.

Cette dernière saison de la conspiration du silence va plonger une dernière fois dans les secrets d’un département qui souffre encore aujourd’hui d’une histoire criminelle invraisemblable.

22:40 Épisode 1 Classé sans suite

L’arrestation en Belgique de Michel Fourniret, le 26 juin 2003 après la tentative d’enlèvement d’une adolescente, a des répercussions jusque dans l’Yonne. Le Français, né 61 ans plus tôt dans les Ardennes, plaide « l’accident », mais sa femme, Monique Olivier, finit par livrer des noms de victimes. Parmi elles, Isabelle Laville, la lycéenne disparue depuis décembre 1987 près d’Auxerre. À l’époque, l’affaire avait fait grand bruit, mais l’enquête s’était vite enlisée sur la mauvaise piste, celle d’Émile Louis.

Peu curieuse, la justice avait classé le dossier après seulement quelques semaines de vaines recherches, dans un contexte pesant de disparitions et de crimes inexpliqués dans la région à la fin des années 80…

23:30 Épisode 2 À la recherche du temps perdu



En mai 2008, Michel Fourniret et Monique Olivier sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité pour les assassinats de sept jeunes filles en Belgique et en France. Mais le couple diabolique traîne encore quelques fantômes derrière lui. La femme du tueur obsédé par les vierges distille les informations à son rythme. Elle donne deux autres noms de victimes figurant sur la liste des disparues de l’Yonne : Marie-Angèle Domèce, une fille fragile de la D.D.A.S.S. volatilisée depuis juillet 1988, et Joanna Parrish, une jeune Anglaise dont le corps supplicié avait été repêché dans la rivière au printemps 90.

Là encore, les dossiers s’étaient égarés dans les limbes de la justice auxerroise, toujours aussi prompte à classer les affaires. Malgré les aveux, la nouvelle enquête prend une tournure inattendue, jouant dangereusement avec le temps qui passe.

Les deux derniers épisodes de cette série documentaire seront diffusés lundi 20 janvier 2024 sur France 2 à partir de 22:40.