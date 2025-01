"Objectif maison, chantier en famille" saison 3 : les épisodes 3 & 4 diffusés sur 6ter mardi 14 janvier 2025 (vidéo)

Mardi 14 janvier 2025 à partir de 21:10, 6ter diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 3ème saison de la série documentaire "Objectif maison : chantier en famille".

Chaque année, près d’un million de Français deviennent propriétaires. Construire ou rénover une maison, c’est toujours une aventure dans laquelle on embarque toute sa tribu.

Pendant un an, 9 familles ont ouvert les portes de leurs chantiers pour cette 3ème saison inédite.

Pour toutes, c’est le projet d’une vie, l’investissement de toutes leurs économies. Maison sur pilotis, habitat alternatif ou passif, corps de ferme, manoir à restaurer ou encore maison de maître à réhabiliter… Pour ces familles, le pari est excitant mais extrêmement osé : entre les retards et le manque d’expérience, c’est un véritable parcours du combattant qui les attend et qui va mettre leurs nerfs à rude épreuve. Sans oublier une vie familiale bouleversée et des enfants à gérer. Lorsque ces derniers sont suffisamment grands, ils n’hésitent pas à mettre la main à la pâte : peinture, petites réparations ou encore nettoyage du chantier, leur contribution devient un vrai atout et un moment de partage familial.

Au programme : des mésaventures, des déconvenues mais aussi d’immenses fiertés et du bonheur XXL ! Comment ces amateurs vont-ils conduire leurs travaux ? Quelles sont leurs astuces pour optimiser leurs coûts tout en atteignant leurs objectifs ? Et dans quelques mois, auront-ils finalement emménagé dans la maison de leurs rêves ?

21:10 Épisode 3

Dans le Tarn, Amélie et Mickaël, parents de deux enfants, rénovent un ancien corps de ferme en ruine. À leurs côtés, le père d’Amélie, maçon de profession, est venu à leur secours après que l’entreprise qui a réalisé le gros œuvre a commis de nombreuses malfaçons.

Fanny et Clément souhaitent se consacrer à la rénovation de biens. Et ils commencent par un manoir du 18e siècle, situé près de Tours, où il y a tout à faire. Le couple s’attaque au futur salon-salle à manger.

Près de Toulouse, Olivia et Brice, parents de deux enfants, ont passé des mois à rénover leur maison. Après le temps consacré à leur cocon intérieur, Olivia décide de s’occuper de l’extérieur avec la plus jolie des cabanes de jardin.

22:10 Épisode 4

Lary et Tiphaine, qui construisent une maison en kit sur pilotis, sont rejoints par les parents de Tiphaine pour poser les sabots sur lesquels reposeront les poutres porteuses du plancher.

La fin des travaux approche pour Julie et David. Pendant que le père de Julie pose les derniers carreaux de la salle de bain, David s’attaque à la pose de l’escalier mais rien ne va se passer comme prévu car celui qu’ils ont commandé n’a pas été fait sur mesure…

Freddy et Morgane construisent une aire de jeux XXL pour leurs enfants. L’opération ne doit pas prendre plus de 10 heures mais c’est sans compter la pose des fondations qui va s’avérer plus compliquée que prévue…