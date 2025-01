"Secrets d'Histoire" : Pauline Borghèse, la diva de l'Empire ! Mercredi 15 janvier 2025 sur France 3 (vidéo)

Mercredi 15 janvier 2025 à 21:05 sur France 3 dans "Secrets d'Histoire", Stéphane Bern vous propose une émission exceptionnelle sur Pauline Borghèse, la sœur préférée de Napoléon.

Découvrez la destinée incroyable d’une étoile flamboyante de notre Histoire, celle de la princesse Pauline. La suivre, c’est entreprendre un voyage palpitant et romanesque, où les éclats de rire et les étreintes enflammées laissent parfois place aux tourments et aux douleurs secrètes.

Quelle femme ! D’abord son enfance, dans le maquis corse… Puis Paris et les somptueux hôtels particuliers… Les Caraïbes, où elle suit le destin tragique de son premier mari… Le sud de la France ensuite, comme refuge pour ses infidélités… Et surtout l’Italie, où son deuxième mariage avec le prince Borghèse, héritier de l’une des plus riches et influentes familles d’Europe, lui offre une vie des plus délicieuses sous les ors et les plafonds peints des palais romains.

Stéphane Bern vous invite à la découverte de palais italiens époustouflants. Pour vous, il ouvre les portes de l’impressionnante galerie Borghèse, l’une des plus belles villas de style Renaissance de la cité romaine, qui abrite une collection d’œuvres d’art vertigineuse, composée de plus de 800 tableaux et d'une centaine de sculptures.

À une époque où les destins sont façonnés par les jeux complexes de la diplomatie et de la romance, Pauline Borghèse reste debout, fière, indomptable… Elle séduit par sa grâce et son audace.

Stéphane Bern vous entraîne dans cette passionnante épopée, à la découverte d’une femme sensible, engagée et terriblement attachante, qui compte bien montrer au monde qu’elle n’est pas qu'une simple figurante dans le théâtre de la politique impériale, mais qu’elle a bien son propre rôle à jouer et sa propre influence à exercer.

Avec la participation de :