"Dans les yeux d'Olivier" : Leur combat après l’accident , mercredi 15 janvier 2025 sur France 2 (vidéo)

Mercredi 15 janvier 2025 à 22:45, Olivier Delacroix vous proposera de découvrir sur France 2 un nouvel inédit de sa collection documentaire "Dans les yeux d'Olivier": « Leur combat après l’accident ».

Dans cette collection documentaire, Olivier Delacroix aborde des sujets sociétaux et sensibles. Il part à la rencontre de femmes et d'hommes au destin singulier et partage leur quotidien, reçoit leurs confidences.

Il pose un regard sur la société bien loin des stéréotypes et, avec tact et bienveillance, il rend la parole plus libre.

Dans cette nouvelle saison, anonymes et personnalités témoignent de leurs parcours. Ensemble, ils donnent à voir différentes facettes d’une expérience qu’ils ont en commun.

Leur combat après l’accident

Leur vie a basculé après un accident et a transformé à jamais leur destin. Pour se projeter à nouveau, le combat a été un moteur, un horizon. S’il est toujours question de reconstruction, ces femmes et ces hommes ont aussi décidé de se battre pour d’autres, pour que « l’accident ne serve pas à rien », comme ils le disent.

En 2017, à 25 ans, Martin devient tétraplégique après un accident de plongeon. Aujourd’hui influenceur et suivi par des milliers d’abonnés, il se sert de son audience pour parler du handicap et favoriser l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Sandrine a décidé de donner les organes de son fils Logan, 8 ans, décédé après un grave accident domestique. Avec son association, elle accompagne d’autres parents endeuillés et milite pour sensibiliser au don d’organes.

Devenu tétraplégique à la suite d’un mauvais plaquage au rugby, Mathias attire aujourd’hui l’attention sur les risques de blessure et de handicap dans ce sport.

Cathy, elle, milite pour la création d’un homicide routier depuis le décès violent de son fils en scooter il y a seize ans.

Olivier Delacroix est aux côtés de femmes et d’hommes qui, sans jamais abdiquer, d’étape en étape, sont parvenus à trouver la force de surmonter une épreuve d’une grande brutalité.