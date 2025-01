"Les aéroports les plus dangereux du monde" dévoilés sur RMC Découverte jeudi 16 janvier 2025 (vidéo)

Jeudi 16 janvier 2025 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir "Les aéroports les plus dangereux du monde", un documentaire qui explore les problèmes des aéroports les plus extrêmes du monde.

La plupart des passagers des compagnies aériennes ont des appréhensions lorsqu'ils prennent l'avion, mais ces inquiétudes concernent généralement l'avion lui-même.

On accorde très peu d'attention à la sécurité et à la conception de l'aéroport, mais dans certains endroits du monde, il existe des défauts de conception historiques, comme ceux de Gibraltar, qui ne sont révélés que maintenant. En fait, les aéroports construits il y a seulement 50 ans pourraient ne pas être suffisants pour répondre aux exigences des avions du XXIe siècle.

Ce numéro spécial explore les problèmes particuliers des aéroports les plus extrêmes du monde et l'ingénierie qui les caractérise, des batailles territoriales de plusieurs siècles qui ont conduit à des tracés peu sûrs, aux défis géographiques tels que les courants de vent et les obstacles naturels qui rendent ces endroits impropres aux voyages.