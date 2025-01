"Le mystère des Incas : des origines à la chute" 4ème épisode sur RMC Découverte vendredi 17 janvier 2025

Vendredi 17 janvier 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 4ème et dernier épisode de la série documentaire "Le mystère des Incas : des origines à la chute".

Cette série documentaire de 4 épisodes raconte l'épopée grandiose des Incas, l'un des peuples les plus fascinants de l'histoire de l'Humanité, mais aussi l'un des plus mystérieux.

Grâce aux dernières recherches archéologiques, et à des images de synthèses ultra-réalistes, ces 4 films redonnent vie de façon inédite à cette civilisation perdue, depuis ses origines jusqu'à sa chute.

Ceux qui se faisaient appeler les « Fils du Soleil », les empereurs Incas, ont laissé des traces monumentales de leur génie, comme le Machu Picchu, mais aussi des parures raffinées d'or et d'argent, qui ont inspirées la légende de l'Eldorado.

Entre le 15ème et le 16ème siècle, les Incas ont façonné le plus grand Empire d'Amérique du Sud. En à peine plus de 100 ans, ils ont conquis un territoire s'étirant sur plus de 5000 kilomètres le long de la Cordillère des Andes, de l'Equateur jusqu'au Chili.

Depuis leur capitale, Cuzco, par la force ou par la diplomatie, ils ont imposé leur religion, leur pouvoir et leurs techniques à plus de 10 millions de personnes. Mais l'âge d'or de l'Empire du Soleil n'a pas duré. Tout s'est effondré en quelques années lors de l'arrivée des conquistadors espagnols.

Comment est né l'Empire des fils du soleil ? Comment s'est-il étendu aussi vite sur un territoire aussi vaste ? Comment ont-ils réussi à soumettre autant de peuples différents et éloignés ? Comment ont-ils chuté si brutalement ?

Depuis 500 ans, l'histoire de ce peuple mythique est entourée d'ombres. Les Incas n'ont pas laissé de témoignages écrits, hormis d'énigmatiques cordelettes à noeuds. Et pendant longtemps, seules les archives rédigées par les conquérants espagnols permettaient d'en savoir davantage. Mais grâce à l'archéologie moderne, les vestiges donnent désormais la parole aux Incas, pour compléter les écrits historiques et lever certains mystères.

Épisode 4 La chute de l'empire du soleil

Entre l'arrivée de Francis Pizarro en Amérique du Sud, et la fin de l'Empire Inca, il s'est passé moins de 10 ans. Mais comment un Empire si puissant, où l'empereur dispose d'une armée de plus de 30000 hommes, a-t-il pu s'effondrer si vite à l'arrivée de 200 conquistadors espagnols ?

Dans ce quatrième épisode, nous découvrons le destin fatal des trois derniers souverains Incas, trois frères ayant chacun joué un rôle décisif dans la chute brutale de l'Empire du Soleil.

Les conquérants espagnols ont débarqué au meilleur moment, alors que deux fils de l'Empereur décédé se livrent une guerre sans merci. Celui qui incarne le pouvoir impérial, Atahualpa, est capturé par les hommes de Pizarro à Cajamarca, puis tué quelques mois plus tard.

Mieux équipés, fins tacticiens, et aidés par des peuples indigènes rebelles, les conquérants vont ensuite rapidement s'emparer de Cuzco. Sous l'impulsion d'un autre frère, Manco Capac 2, quelques Incas vont mener la résistance, mais les espagnols vont détruire l'empreinte des fils du soleil en quelques décennies.

Grâce aux dernières avancées de la science et à des reconstitutions 3D ultra-réalistes, de Cuzco au désert du Chili, en passant par Cajamarca et la côte Pacifique, voici la Chute brutale de l'Empire du Soleil.