"Les reines de la route" de retour sur 6ter dans une 5ème saison inédite à partir du 6 février 2025

Elles reprennent le volant avec énergie et passion, "Les reines de la route" seront de retour le 6 février 2025 sur 6ter dans une 5ème saison inédite.

Parmi les 300 000 conducteurs de poids lourds en France, seulement 5 % sont des femmes. Dans ce secteur dominé par les hommes, elles ont su s’imposer, prouvant leur compétence et leur détermination. Chaque jour, elles affrontent les défis de la route, surmontent les obstacles et font preuve d’un courage incroyable, à bord de leurs camions de 44 tonnes devenus leur second foyer.

Parmi les pionnières de cette aventure, on retrouve des femmes qui sont désormais des héroïnes : Béatrice, Rasha, Clotilde, Lexie et Frédérique… Elles ont tracé la voie pour celles qui ont suivi. La relève est assurée car six nouvelles conductrices font leur entrée sur la scène avec une énergie débordante et des caractères bien trempés. Johanne, Manon, Charlotte, Manuela, Sandrine et Angélique, toutes portées par les mêmes ambitions : être libres, repousser les limites et prouver que, dans ce métier, le genre n’est pas un obstacle et peut même être force supplémentaire

Ces femmes ne se contentent pas de conduire. Elles accomplissent des missions inédites, affrontent des parcours périlleux et rendent possible ce qui semblait inimaginable. Que ce soit sur des routes sinueuses et dangereuses, dans des conditions de travail extrêmes ou face à des défis logistiques impressionnants, elles sont prêtes à tout. Leur audace fait d’elles les véritables reines de la route, des modèles de détermination et d’excellence.

Toujours en quête de nouveaux défis, ces conductrices repoussent les limites en partant explorer de nouveaux territoires, encore jamais vus dans "Les Reines de la route".

Au programme des missions épiques aux confins de l’île de La Réunion avec Johanne, une nouvelle conductrice, une aventure rocambolesque avec Lexie sur l’île de Majorque aux Baléares, et une expédition en République Tchèque pour Angélique, une toute jeune et nouvelle conductrice. Et pour la toute première fois, un transport inédit, avec aux commandes, Charlotte qui va voyager, à travers l’Irlande et l’Angleterre avec des êtres vivants : 5 juments et 4 poulains.

Cette cinquième saison sera donc dépaysante et haletante !

Les anciennes reines...

Béatrice

La fougueuse

51 ans - Alpes-Maritimes (06)

Cette année, notre chevronnée conductrice a tout changé : nouveau patron, nouvelles missions et nouveau camion !

Cette année, Béatrice a tout changé. Elle a donc troqué son fond mouvant contre un camion frigorifique, qu’il va falloir qu’elle apprenne à dompter. 2024 a été une année charnière pour notre conductrice, qui a décidé d’évoluer. Elle s’est même formée à la citerne espérant ainsi ouvrir de nouvelles perspectives. En revanche ce qui ne varie pas chez Béa, c’est son caractère détonnant !

Rasha

L'irrésistible

33 ans - Rhône (69)

Pour son grand retour, Rasha prend les commandes d’un camion bâché.

Après une année d’absence pour l’arrivée de son quatrième enfant, Rasha reprend la route ! Et pour son grand retour, notre pétillante conductrice trace pour la première fois vers l’Italie à bord d’un camion bâché. Et c’est toujours avec autant de bagout et d’énergie que Rasha va enchaîner les kilomètres, les aventures, et les rencontres, au gré de ses livraisons. Toujours munie de sa trousse à maquillage, notre coquette conductrice va devoir également donner de sa personne pour débâcher sa bête noire, se démener pour trouver des aires sécurisées et confortables, son impératif, et surtout faire face aux aléas de la route...

Clotilde

La belle des moissons

26 ans - Indre (69)

Cette année, notre conductrice d’un camion benne a troqué l’autoroute et l’international contre des céréales et des nationales.

Pour Clotilde, cette année, la route est dans le pré ! Notre conductrice va nous faire explorer un tout nouveau domaine : les moissons agricoles. Elle va donc sillonner les routes de l’Indre pour charger, chez des agriculteurs, divers types de céréales qu’elle déchargera dans des silos. Si l’environnement de notre conductrice va être plus bucolique, sa mission n’en sera pas moins délicate, car entre la pluie, les machines qui s’enrayent et les champs à trouver, Clotilde ne va pas se reposer sur ses lauriers !

Lexie

L’aventurière

26 ans - Suisse

Femme de défis, cette année Lexie reprend la route avec toujours autant d’audace !

Après 5 saisons dans Les Reines de la route, rien n’arrête jamais notre audacieuse suissesse qui cette année encore va se lancer un nouveau défi : livrer 7 tonnes de plantes en camion frigorifique depuis Mulhouse jusqu’à l’île espagnole de Majorque ! Véritable aventurière de la route, Lexie qui sera rejointe à Barcelone par sa patronne Janina, va devoir affronter l’imprévu qui va mettre à mal sa mission. Son trajet va s’avérer être une véritable expédition.

Frédérique

La patronne

37 ans - Ille-et-Vilaine (35)

Conductrice et cheffe d’entreprise, Frédérique sort d’une année de crise qui a impacté l’activité de sa société de transport d’engins de chantier.

Après la crise traversée par son entreprise de transports d’engins de chantiers liée à l’augmentation du prix de l’essence et à la baisse des chantiers, Frédérique, patronne et conductrice, prend la route plus sereine, car cette année, son activité repart à la hausse. C’est donc en convoi exceptionnel que Frédérique va parcourir les routes de la Bretagne pour charger une grue et ses 17,5 tonnes de lest. Pour mener à bien une telle mission, elle sera accompagnée de son chauffeur et salarié, Bertrand. Pour autant, être à deux conducteurs ne garantit pas une mission de tout repos !

Charlotte

L'indomptable

33 ans - Oise (60)

Au volant de son imposant camion remorque qui transporte des chevaux, Charlotte traverse la France et l’Europe.

Charlotte est passionnée par les chevaux depuis son adolescence. Professionnellement, elle a combiné ses deux passions, la route et les chevaux. Aujourd’hui, elle transporte des chevaux de course, des juments et leurs poulains à travers la France, l’Europe, et parfois jusqu’au Maroc. Conductrice investie, sérieuse et passionnée, Charlotte doit assumer chaque jour une grande responsabilité : transporter en toute sécurité des êtres vivants. Elle n’a donc pas le droit à l’erreur, le moindre obstacle sur ces trajets peut avoir de graves conséquences, car on ne transporte pas des chevaux comme on transporte des palettes ! Heureusement, sur de très grandes distances, Charlotte peut compter sur son co-équipier avec qui elle s’occupe des chevaux et partage le volant.

Manon

L'experte

30 ans - Aube (10)

Au volant de son malaxeur pompe, elle est l’une des seules femmes en France à conduire cet étonnant engin de chantier.

Manon est l’une des rares femmes en France à conduire un camion malaxeur pompe. Un métier qu’elle exerce avec passion depuis moins d’un an. Ancienne professeure d’EPS et sapeur-pompier volontaire, elle a découvert le transport routier presque par hasard, mais c’est vite devenu une vocation. Elle enchaîne plusieurs chantiers où elle manie avec précision une flèche de 24 mètres de haut pour décharger du béton dans des lieux parfois inaccessibles, que seule sa flèche peut atteindre. Elle n’a que 2 heures pour charger et livrer le béton, autrement, il se fige, se solidifie et cela est considéré comme une faute grave. Forte, déterminée et consciencieuse, Manon a su s’imposer dans ce milieu masculin, gagnant ainsi le respect de ses collègues.

Sandrine

L'authentique

32 ans - Pas-de-Calais (62)

Après avoir travaillé dans le transport scolaire, Sandrine a troqué son car contre un camionciterne car la route, elle l’a dans les veines.

Sandrine sillonne les routes depuis quatre ans où elle transporte lait, cidre et liquides alimentaires. Avec 2 000 km par semaine, elle parcourt la France et l’Europe, vivant quatre nuits dans son camion. Ancienne conductrice de car, elle s’est lancée dans le transport routier grâce à son mari, Dusan, lui aussi conducteur dans la même entreprise. Avec lui, elle partage cette passion allant jusqu’à se retrouver ensemble sur la route lors de leurs missions ! Enthousiaste et spontanée, Sandrine adore la liberté et les défis de ce métier, même si la conduite de citernes exige une vigilance constante.

Les nouvelles reines...

Manuela

La volcanique

55 ans - Haute-Corse (2B)

Belge d’origine, mais Corse d’adoption, notre conductrice d’un camion bâché sillonne l’Italie et l’Île de Beauté.

Manuela est une des rares femmes routières sur l’île de Beauté, où elle fait des allers-retours entre l’île et l’Italie avec sa chienne Louna. S’imposer comme conductrice dans cette île, n’a pas été une mince affaire, mais grâce à sa force de caractère et son humour, elle a su apprivoiser les plus réticents qui voyaient d’un mauvais oeil une femme au volant d’un 44 tonnes. Aujourd’hui, elle a trouvé dans ce métier une vraie indépendance et une liberté au volant. Toujours souriante et pleine d’énergie, elle participe à l’émission pour prouver qu’une femme peut exceller dans ce métier tout en partageant son amour pour les routes corses et les défis du quotidien.

Johanne

La rayonnante

30 ans - La Réunion

À plus de 9 000 km de l’Hexagone, Johanne roule en camion frigorifique sur l’île paradisiaque de La Réunion.

Johanne est conductrice de camions frigorifiques à La Réunion, où elle sillonne l’île pour livrer des produits frais. Maman de deux enfants de 6 et 9 ans, elle gère son métier exigeant avec brio tout en restant présente pour sa famille. Ses tournées matinales lui permettent de parcourir des paysages à couper le souffle, mais aussi de relever des défis comme traverser les célèbres 300 virages du cirque de Cilaos. Véritable rayon de soleil, Johanne a à coeur de faire découvrir son île, aux paysages de carte postale, mais aussi aux voies escarpées, qu’elle adore, mais qui lui donnent aussi des sueurs froides, tant certaines routes sont périlleuses !

Angélique

L'intrépide

25 ans - Hérault (34)

Ancienne serveuse, elle s’est reconvertie grâce à l’émission Les Reines de la Route dont elle est fan !

Angélique est la plus jeune conductrice de cette cinquième saison des Reines de la route. Au volant de son camion frigorifique, elle roule principalement de nuit, et transporte tout type de produits. Femme de caractère, Angélique est déterminée et n’attend pas le nombre d’années pour se défier, car pour la première fois, elle part en République Tchèque, en passant par l’Allemagne, empruntant ainsi des routes qui lui sont totalement inconnues. Elle s’impose dans un milieu masculin grâce à son fort caractère, répondant aux remarques sexistes tout en prouvant ses compétences. Méticuleuse, elle prend soin de son camion et gère souvent elle-même chargements et déchargements.