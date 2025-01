"L’épopée des femmes pirates : les filles du vent" à découvrir sur ARTE samedi 18 janvier 2025

Marie-Anne Dieu-le-veut, Mary Read, Anne Bonny, Louise Antonini : ARTE vous propose samedi 18 janvier 2025 à 20:50 de partir à la rencontre de quatre femmes pirates, pionnières de la liberté et longtemps éclipsées de l’histoire par leurs homologues masculins.

Entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle, la piraterie connaît son âge d’or et les femmes y participent.

Jeune mère de famille bretonne partie suivre son mari à Saint-Domingue en 1687, Marie-Anne Dieu-le-veut s’impose au fil des expéditions comme l’une des flibustières les plus redoutées des Caraïbes.

Au début du XVIIIe siècle, alors qu’elle se destine à une carrière dans l’armée britannique, Mary Read se travestit pour embarquer sur un navire de commerce néerlandais et rejoint finalement l’équipage du célèbre pirate John Rackham, alias Calico Jack, où elle fait la rencontre d’Anne Bonny, maîtresse de ce dernier, avec qui elle formera un duo aussi complice que redouté.

Soixante-dix ans plus tard, portée par les idéaux révolutionnaires, la corsaire française Louise Antonini se bat elle aussi sous une identité d’homme, et soutient notamment les Noirs insurgés des Antilles dans leur mouvement d’émancipation.

Une affaire de femmes

Alors que les célèbres pirates John Rackham, Bartholomew Roberts et Barbe noire sont durablement entrés dans la légende, notamment par le biais du cinéma, l’imaginaire collectif a oublié que la piraterie fut aussi, plus rarement, l’occasion pour quelques femmes d’échapper à leur condition d’assujettie.

Ce quadruple portrait très documenté met ainsi en lumière le destin de ces pionnières de la mer, mues par la soif d’aventures et le désir de faire fortune, mais aussi et d’abord par l’appel de la liberté. Une ode puissante à l’émancipation, nourrie de scènes de reconstitutions et d’éclairages historiques.