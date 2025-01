"Seuls face à l'Alaska" saison 13 : les épisodes 5 & 6 diffusés samedi 18 janvier 2025 sur RMC Découverte

Samedi 18 janvier 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes de la 13ème saison inédite de la série documentaire "Seuls face à l'Alaska".

Les montagnards symbolisent les premiers aventuriers, trappeurs et explorateurs, qui ont bravé les étendues glacées du Grand Nord avec pour seules armes leur courage et leur persévérance. Malgré les avancées modernes, l'attrait pour une vie sauvage et libre demeure profondément ancré dans nos aspirations.

Cette saison dévoile de nouveaux protagonistes tout en célébrant le retour des figures incontournables de la série, chacun incarnant une endurance remarquable et une volonté inébranlable de vivre pleinement leur mission.

Épisode 13x05 Prédateur suprême

Marty affronte l'hiver rigoureux de l'Alaska tout en tentant de restaurer son terrain de trappage, dévasté par les incendies de forêt dans le Grand Nord.

Mike récupère des panneaux solaires abandonnés pour alimenter son homestead sur l'île de Kodiak.

Jake fait face à la découverte choquante d'un massacre de lions de montagne.

Tom embarque sur un bateau à la dérive sur la rivière Kootenai pour piéger des castors en compagnie de ses amis Sean et Hank.

Pendant ce temps, Paul chasse le daim près de sa cabane afin de remplir son nouveau fumoir de viande pour l'hiver.

Épisode 13x06 À la poursuite du fantôme



Lauro intensifie son entraînement pour l'Iditarod avec une course de 300 miles sur la Denali Highway.

Bret et Ivy passent de la vérification des pièges à la chasse à l'élan, saisissant l'occasion d'abattre un grand mâle.

Mike réagit à l'effondrement d'un pont en lançant une offensive contre des castors destructeurs.

Tom aide Paul à gérer sa ligne de trappage et à dépecer ses prises.

Pendant ce temps, Jake piste un lion meurtrier, mais ses chiens découvrent un tout autre type de félin.