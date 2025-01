"Les judokates - Les sentiers de la gloire" : document inédit diffusé sur France 3 lundi 20 janvier 2025

Lundi 20 janvier 2025 à 00:25, France 3 diffusera « Les judokates - Les sentiers de la gloire » un documentaire inédit écrit et réalisé par Thomas Delorme qui suit le parcours de cinq judokates originaires des Outremer qui ont le même rêve : participer aux JO de Paris en 2024

Depuis 1964, le judo est l'un des sports olympiques qui rapportent le plus de médailles à la France. Avec l'introduction des catégories féminines en 1992, ce nombre n'a cessé d'augmenter. Aujourd'hui, les judokates françaises sont celles qui ramènent le plus de titres à chaque olympiade. Les athlètes ultramarins représentent une force majeure dans cet impressionnant palmarès. Amandine Buchard, Sarah-Léonie Cysique, Léa Fontaine, Julia Tolofua et Fanny-Estelle Posvite espèrent toutes remporter le graal à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Le judo a été le premier pourvoyeur de médailles françaises aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. À eux seuls, les Guadeloupéens Teddy Riner et Sarah-Léonie Cysique, ainsi que la Martiniquaise Amandine Buchard ont rapporté les quatre médailles tricolores.

De quoi faire grandir les espoirs pour Paris 2024, notamment chez les femmes, car derrière Amandine Buchard et Sarah-Léonie Cysique, les deux championnes olympiques, se profilent des Ultramarines de poids : la Réunionnaise Léa Fontaine (triple championne d’Europe), la Wallisienne Julia Tolofua (4e aux championnats du monde de Budapest), et la Guadeloupéenne Fanny-Estelle Posvite. Elles rêvent toutes de monter sur le podium.

Mais le chemin vers l’Olympe est encore long. Elles doivent montrer leur meilleur niveau en permanence. Avant d’être sélectionnées, les judokates françaises doivent monter dans le classement et remporter les différents tournois qui s’annoncent au cours des deux prochaines années... et garder un mental d’acier ! Pas toujours facile quand le cercle familial se trouve à des centaines, voire des milliers de kilomètres du tatami sur lequel on s’entraîne.

Découvrez des images inédites des épreuves avec les confessions très touchantes des jeunes femmes. Ces vraies compétitrices dans l'âme partageront leurs émotions et tout leur parcours de performeuses jusqu'aux combats et l'effervescence au Club France. Traverseront-elles toutes ces épreuves ? Réussiront-elles à être sélectionnées pour les Jeux Olympiques de Paris ? Parviendront-elles à accéder aux plus hautes marches du podium avec une belle médaille autour du cou ? La compétition s’annonce pleine de rebondissements.