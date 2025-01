"Dans les yeux d'Olivier" : Cybersexisme, pourquoi tant de haine ? mercredi 22 janvier 2025 sur France 2 (vidéo)

Mercredi 22 janvier 2025 à 22:45, Olivier Delacroix vous proposera de découvrir sur France 2 un nouvel inédit de sa collection documentaire "Dans les yeux d'Olivier": « Cybersexisme : pourquoi tant de haine ? ».

Dans cette collection documentaire, Olivier Delacroix aborde des sujets sociétaux et sensibles. Il part à la rencontre de femmes et d'hommes au destin singulier et partage leur quotidien, reçoit leurs confidences.

Il pose un regard sur la société bien loin des stéréotypes et, avec tact et bienveillance, il rend la parole plus libre.

Dans cette nouvelle saison, anonymes et personnalités témoignent de leurs parcours. Ensemble, ils donnent à voir différentes facettes d’une expérience qu’ils ont en commun.

Cybersexisme : pourquoi tant de haine ?

Si le cyberharcèlement s'infiltre dans toutes les classes, il touche particulièrement les jeunes femmes dont les photos sur Internet sont beaucoup plus commentées et dénigrées que celles des garçons. Trois jeunes filles par classe seraient victimes d’insultes en ligne. Bien souvent, elles épargnent leurs proches du cybersexisme qu’elles vivent et l’affrontent seules, sans répit ni refuge.

Juliette a mis fin à ses jours le 1er mai 2021 après un ultime commentaire l’incitant au suicide. Elle avait 15 ans. Aujourd’hui, sa mère Alexandra sensibilise les adolescents aux ravages du cyberharcèlement.

Anne-Liz, elle, est une survivante. Harcelée et cyberharcelée durant toute sa scolarité, elle a subi des injures sexistes, des propositions sexuelles et des menaces de mort... Un calvaire de plus de six ans qui a eu un effet dévastateur sur sa santé mentale.

Dans cet acharnement virtuel, personne n’est épargné. L’ancienne miss France Maëva Coucke subit chaque jour des insultes sur son physique et reçoit également des photos ou vidéos à caractère sexuel.

À 23 ans, Manon, créatrice de contenus, a été victime d’un raid masculiniste. Pendant plus de deux ans, elle a reçu jour et nuit des insultes et menaces de mort de plusieurs dizaines d’hommes qui se relayaient sans relâche pour la faire sombrer.

Olivier Delacroix recueille la parole des victimes et de leurs proches. Fort de plusieurs films sur le cyberharcèlement, il s’interroge sur le déferlement de haine qui semble n’avoir aucune limite et qui cible particulièrement les femmes.