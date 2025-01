"Machu Picchu : les secrets de la cité perdue des Incas" document inédit diffusé sur RMC Découverte vendredi 24 janvier 2025 (vidéo)

Vendredi 24 janvier 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera « Machu Picchu : les secrets de la cité perdue des Incas », un document inédit réalisé par Marion de Bonnières et Yohann Thiriet.

Au sud du Pérou se dresse une cité inca, inhabitée depuis plusieurs siècles mais toujours quasi intacte : le Machu Picchu. Découverte au début du XXe siècle, elle attire chaque année un million de visiteurs, venus des quatre coins du monde pour admirer le savoir-faire de cette puissante civilisation.

À plus de 2 400 mètres d'altitude, les incas ont réussi à sculpter une crête escarpée pour y ériger un chef d'oeuvre d'architecture et d'ingénierie en parfaite harmonie avec une nature spectaculaire... Nichée entre les montagnes, c'est toute une cité qui s'étend sur une dizaine d'hectares et près de 200 bâtiments. Malgré les pluies intenses et les glissements de terrain fréquents dans la région, leurs édifices faits de pierres imbriquées sont toujours debout.

Alors qu'ils n'ont pas de système d'écriture à proprement parler, comment les incas ont-ils réussi à élaborer un système complexe de drainage de l'eau... ? À concevoir des bâtiments en fonction de la carte du ciel... ? ... À bâtir cette magnifique cité, qui perdure aujourd'hui encore, malgré plusieurs siècles d'abandon ?

Grâce aux meilleurs experts et à des animations 3D spectaculaires, découvrez les secrets de construction du Machu Picchu qui font le génie des bâtisseurs incas.