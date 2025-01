"L'épopée des vignerons" d'Emmanuelle Nobécourt à revoir sur France 5 dimanche 26 janvier 2025

Dimanche 26 janvier 2025 à 22:30 dans "La case du siècle", France 5 rediffusera « L'épopée des vignerons », un documentaire réalisé par Emmanuelle Nobécourt.

Note d’intention d’Emmanuelle Nobécourt

Le métier de vigneron a traversé les âges, et à travers le prisme de ce métier à la fois si dur et si noble, c’est tout un pan de l’histoire nationale qui se raconte. Un siècle et demi au cours duquel les guerres, les fléaux phytosanitaires, l’essor économique, le progrès, les avancées technologiques et les bouleversements du climat ont profondément transformé la France. Tous ces événements ont eu – et ont toujours – une répercussion directe sur le métier des vignerons.

Grâce aux archives, ce sont donc à la fois les grands bouleversements historiques du XXe siècle que nous redécouvrons, mais aussi les réalités du métier à travers les époques. Du quotidien précaire des premiers viticulteurs au train de vie confortable des vignerons entrepreneurs ; de la rusticité des outils artisanaux à la sophistication des nouvelles technologies ; de la culture d'un petit lopin de terre à la gestion de vastes domaines ; autant de motifs qui témoignent des évolutions sans précédent que le métier de vigneron a connues en l’espace d’un siècle et dont les images révèlent tous les contrastes.

Ce récit prend vie grâce à la parole des vignerons d’hier et aujourd’hui qui témoignent dans le film. Leur histoire personnelle, celle de leur famille, nous permet d’entrer de manière sensible et incarnée dans la grande Histoire collective que représente cette épopée, et de créer un dialogue constant entre le présent et le passé.

Ce dialogue est aussi visuel, les séquences tournées aujourd’hui appelant logiquement des images du passé, et faisant émerger une page d’histoire.

Les images contemporaines permettent aussi de saisir la beauté des paysages viticoles dans toute leur diversité, et de faire ressentir les réalités parfois très différentes de la viticulture en France, en fonction des terroirs, de la taille ou du prestige des domaines, mais en restant toujours au plus près de ces femmes et de ces hommes qui ont en commun le courage et la passion pour ce qui est bien plus qu’un simple métier.