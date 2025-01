"Air France, une techno de haut vol" : immersion à l'aéroport Charles de Gaulle lundi 27 janvier 2025 sur RMC Découverte

Lundi 27 janvier 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit « Air France : une techno de haut vol », une immersion à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle.

Paris. Aéroport Charles de Gaulle. Plusieurs fois par minute, des avions de plusieurs centaines de tonnes décollent et atterrissent dans un flux continu. En quelques décennies, traverser les océans et les continents est devenu la norme.

Pour accomplir cet exploit au quotidien, et prévenir tous les risques, ces appareils doivent être maintenus dans un état irréprochable. L´entretien d´une flotte aéronautique demande des moyens hors du commun. En première ligne, des hangars démesurés au coeur des aéroports internationaux sont capables d´accueillir des bataillons d´appareils tous plus grands les uns que les autres. Au sol des armées de mécaniciens contrôlent, détectent et réparent le moindre défaut à même l´avion. A leurs côtés, les experts des ateliers sont en mesure de restaurer en profondeur des matériaux à la pointe de la technologie. Dans des bâtiments spécialisés, les équipes démontent et examinent les moteurs pièces par pièces.

Sur le tarmac ou dans les ateliers, comment assurer le fonctionnement sans faille de ces machines volantes ? Comment entretenir une flotte entière tout en garantissant des vols quotidiens partout dans le monde ? Pilotes, ingénieurs, mécaniciens ou techniciens... tous ont leur rôle à jouer. Des milliers de personnes qui unissent leurs efforts pour accomplir une prouesse : faire décoller les avions en toute sécurité.