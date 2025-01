"Le grand choeur des Pièces Jaunes" : immersion dans les coulisses du concert, mardi 28 janvier 2025 sur France 2

Mardi 28 janvier 2025 à 23:25, France 2 diffusera « Le grand choeur des Pièces Jaunes », un document inédit retraçant 48 heures dans les coulisses de la 2ème édition du "Gala des Pièces jaunes".

L'année dernière, pour fêter les 35 ans des Pièces jaunes, des stars du monde entier s'étaient réunies pour créer un concert unique accompagné d’un orchestre symphonique à l'Accor Arena de Paris-Bercy.

« Le grand choeur des Pièces Jaunes », c’est un documentaire retraçant 48 heures dans les coulisses de ce concert événement pour aider les enfants et les adolescents malades, une cause chère à la présidente de la Fondation des Hôpitaux de Paris, Mme Brigitte Macron.

Tous les artistes qui étaient présents racontent leur première fois avec l’Orchestre Lamoureux, leur engagement, le pouvoir de la musique, leur soutien indéfectible, et évoquent avec nostalgie le souvenir de cette petite boîte jaune qu’ils remplissaient enfants. Pour chacun d’entre eux, la cause est noble, et l’appel aux dons est nécessaire, et vital !

De la K-pop au classique, en passant par le rock, la pop, le rock ou le jazz et même l’opéra, ils étaient tous présents pour les Pièces jaunes ! Ils ont tous accepté de relever le défi : jouer avec un orchestre symphonique, et offrir au public des collaborations inédites.

Gims a travaillé des mois pour chanter de l’opéra avec la soprano Nadine Sierra, A$AP Rocky a offert au public un concert de 7 titres dont une collaboration avec Ibrahim Maalouf et la pianiste Khatia Buniatishvili. Maroon 5 a partagé la scène avec Gautier Capuçon, Ibrahim Maalouf a joué aux côtés de J Balvin entre autres. La K-pop était représentée par Lisa des Blackpink et Stray Kids qui ont fait vibrer l’Accor Arena de Paris-Bercy. 13 000 billets ont été vendus en moins de vingt-quatre heures, preuve d’un succès colossal pour cette édition 2024.

En exclusivité, découvrez toutes les coulisses de ce concert, les répétitions, des rencontres au cœur du Gala des Pièces jaunes.

Avec la participation de :