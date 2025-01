"Sur le front" : Faut-il avoir peur de nos glaciers ? Lundi 17 février 2025 sur France 5

Dans le prochain numéro de "Sur le front", diffusé lundi 17 février 2025 à 21:05 sur France 5, Hugo Clément dévoilera les conséquences inattendues de la fonte des glaciers et leur impact direct sur notre quotidien.

Un village rayé de la carte, la production d’électricité en danger, des habitants menacés et inquiets…

Édito de Hugo Clément, journaliste

J’ai été personnellement marqué il y a quelques mois par la catastrophe de la Bérarde, en Isère. C’est un de mes amis, Damien Fillon, qui a secouru in extremis un couple. Il les a sortis par le toit de leur maison, ensevelie sous une vague de boue et de pierres. Ces images sont incroyables, surréalistes.

En me rendant sur place quelques semaines plus tard, j’ai été abasourdi par le chaos qui règne là-haut. La vie s’est arrêtée. Qu’est-ce qui a bien pu se passer dans ce village niché depuis des siècles au cœur des montagnes ? Certes, le soir de la catastrophe, il y a eu un violent orage. Mais les habitants en ont connu des dizaines. Il faut grimper au-dessus du hameau pour comprendre. Le glacier de Bonne Pierre, qui surplombe la vallée, fond tellement vite qu’un lac s’est formé sur la glace. Il s’est vidé d’un coup, emportant avec lui des mètres cubes de montagne, l’équivalent de 30 000 camions de roche. Nous avons pu suivre en exclusivité les recherches pour comprendre comment cette catastrophe a pu arriver.

Nous avons découvert que plusieurs lacs se forment sur les glaciers en fin de vie en France. C’est un phénomène extrêmement récent et inquiétant. Les municipalités déploient les grands moyens pour tenter de vidanger ces retenues d’eau qui menacent les villages, comme à Tignes. Parfois, les poches d’eau se créent sous la glace et sont donc encore plus difficiles à déceler. Ce sont des conséquences inattendues de la fonte des glaciers auxquelles nous allons malheureusement devoir nous habituer. Il faut absolument prendre conscience de ces bombes à retardement, mieux les connaître et les surveiller de plus près pour protéger les habitants en aval.

Des séquences exceptionnelles

Exclusivité : on a découvert la cause de la catastrophe de la Bérarde

En juin dernier, le hameau de la Bérarde, en Isère, a été ravagé en quelques heures par de terribles inondations. Comment un village niché dans la montagne depuis des siècles a-t-il pu être rayé de la carte en quelques heures ? Nous avons mené l’enquête aux côtés des riverains, des montagnards et des services de l’État et découvert qu’un lac glaciaire, créé par la fonte des glaces, s’est vidé d’un coup ce soir d’orage.

EDF : les glaciers fondent tellement vite qu’ils mettent en péril notre production d’électricité

Le glacier de la mer de Glace, à Chamonix, fond tellement vite qu’il libère des roches, des sédiments, qui viennent obstruer les arrivées d’eau de la centrale hydro-électrique EDF du coin. Nous sommes allés dans les galeries creusées sous le glacier, au cœur des installations et avons découvert que cette fonte brutale remet en cause la production d’électricité dans la région.

À la recherche d’une poche d’eau dans un glacier qui menace les habitations en contrebas

Il y a plus d’un siècle, une poche d’eau dans un glacier s’est vidée soudainement et a tué 175 personnes dans la commune de Saint-Gervais. Sur le glacier de Tête Rousse, à l’origine de la catastrophe, une équipe de scientifiques tente de débusquer de nouvelles poches d’eau qui menacent à nouveau la vallée. Les recherches sont compliquées et il faut tout mettre en œuvre pour ne jamais revivre ce drame.

Tignes : un lac glaciaire sous haute surveillance, 24 heures sur 24

Vous avez peut-être déjà skié sur le glacier de la Grande Motte à Tignes (Savoie). Saviez-vous qu’un lac glaciaire s’y est formé tout récemment à cause de la fonte du glacier, et qu’il menace la station ? Tignes a sorti les grands moyens : on siphonne le lac, on pose des capteurs, on descend en spéléo dans les entrailles du glacier… Nous avons suivi toutes les étapes de la surveillance du lac, c’est un vrai enjeu.

Permafrost : présent partout dans nos montagnes, il nous fait peur

Nos montagnes contiennent du permafrost, une sorte d’état glaciaire de la roche. Avec la hausse des températures, le permafrost fond et provoque des effondrements terribles en montagne. Des équipes de chercheurs s’évertuent à mieux connaître ce phénomène pour prévenir les éboulements.

Des combattants

Ludovic Ravanel

Ce scientifique veut comprendre pourquoi les éboulements augmentent en montagne et comment protéger les populations. Chercheur, guide de haute montagne et alpiniste, Ludovic Ravanel nous emmène dans ses aventures les plus folles dans les massifs alpins.

Cécile Baudement

Quand cette hydrogéologue a découvert que des poches d'eau se formaient sous les glaciers, elle a tout mis en œuvre pour tenter de débusquer cette menace invisible et imprévisible. Déterminée, Cécile passe des journées entières à forer les glaciers dans des conditions extrêmes. Grâce à elle, le glacier de Tête Rousse, près de Chamonix, est le plus surveillé de France.