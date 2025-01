"Seuls face à l'Alaska" saison 13 : le 8ème épisode diffusé samedi 1er février 2025 sur RMC Découverte (vidéo)

Samedi 1er février 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 8ème et avant-dernier épisode de la 13ème saison inédite de la série documentaire "Seuls face à l'Alaska".

Les montagnards symbolisent les premiers aventuriers, trappeurs et explorateurs, qui ont bravé les étendues glacées du Grand Nord avec pour seules armes leur courage et leur persévérance. Malgré les avancées modernes, l'attrait pour une vie sauvage et libre demeure profondément ancré dans nos aspirations.

Cette saison dévoile de nouveaux protagonistes tout en célébrant le retour des figures incontournables de la série, chacun incarnant une endurance remarquable et une volonté inébranlable de vivre pleinement leur mission.

Épisode 13x08 Code rouge



Marty affronte une vague de froid extrême pour récolter ses dernières fourrures avant de rentrer auprès de sa famille.

Mike ouvre un passage étroit sur une crête escarpée près de chez lui afin d'accéder à des terrains de chasse privilégiés.

Daniel emprunte un itinéraire risqué à travers des détroits étroits lors d'une expédition de piégeage de loups.

Jake fait face à une situation d'urgence lorsque ses chiens se battent contre un lion agressif.

Paul s'enfonce encore plus profondément dans la nature sauvage pour étendre sa ligne de piégeage.