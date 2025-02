"Dans l'ombre de Jackie Kennedy" à revoir dimanche 2 février 2025 sur France 5

Dimanche 2 février 2025 à 00:35, France 5 vous proposera de voir ou de revoir "Dans l'ombre de Jackie Kennedy", un documentaire réalisé par Patrick Jeudy.

De la famille Kennedy, on pensait tout connaître, tant la vie du clan a nourri la presse et le cinéma au cours du XXe siècle. Mais, dans l'ombre des têtes d’affiche, s’est tissée une tragédie familiale non médiatisée.

Il s’agit du cynique destin de la tante et de la cousine de Jackie qui, dans les années 1970, ont défrayé la chronique, en vivant dans un dénuement total.

Découvertes lors d’un scandale sanitaire, mère et fille vivaient au milieu des excréments, sans électricité, dans les 28 pièces de ce qui fut autrefois une maison majestueuse qui abrita les rires d’enfants de Jacqueline Bouvier et de ses cousins avant qu’elle ne devienne Kennedy.

C’est l’histoire de deux cousines qu’un accident du destin a conduit l’une vers le haut et condamné l’autre à l'obscurité.