"La malédiction des Chippendales : meurtres et strip-teases" sur RMC Story lundi 3 février 2025 (vidéo)

Lundi 3 février 2025 à partir de 21:10, RMC Story diffusera « La malédiction des Chippendales : meurtres et strip-teases », une série documentaire en 4 parties réalisée par Jesse Vile.

Dans les années 80, des femmes de tous âges se retrouvaient dans les clubs Chippendales de tout le pays pour reluquer les danseurs huilés et musclés dans leur revue exclusivement masculine. L'entreprise a gagné des millions et est rapidement devenue un phénomène de culture pop. Mais derrière les coulisses se cachait une histoire sombre et inquiétante de meurtres, de tentatives d'incendie et de suicides.

Ce documentaire de quatre heures retrace les origines sauvages de Chippendales, les incroyables histoires d'excès qui s'y sont déroulées et la violence choquante qui a conduit à sa disparition.

21:10 Partie 1 L'homme parfait

Dans les années 1980, les Chippendales étaient un phénomène mondial. Au cœur de cette croissance fulgurante se trouvent Steve Banerjee, qui a quitté l'Inde pour vivre le rêve américain, et Nick De Noia, un producteur de télévision pour enfants qui a le talent de transformer les "beefcakes" en danseuses dignes de Broadway. Leur partenariat a permis de bâtir un empire, mais derrière les lumières brillantes et les danseuses légèrement vêtues se cachait un monde sombre de drogues, de meurtres et d'ambition débridée.

22:00 Partie 2 Que le spectacle continue !

Plus les Chippendales prennent de l'ampleur, plus ils rencontrent de problèmes. Parmi eux : des mafieux, des danseuses mécontentes, des fidèles, ainsi que Nick De Noia et Steve Banerjee. Les deux maîtres d'œuvre du spectacle deviennent obsédés par leur fortune avant qu'un meurtre choquant ne laisse les détectives de la police de New York désemparés.

23:00 Partie 3 Mise à nu



La police de New York enquête sur plusieurs pistes concernant le meurtre de Nick De Noia. Parmi les motifs possibles, on trouve un triangle amoureux, une fraude à l'assurance et un patron en colère, qui ne mènent à rien. Des années plus tard, le FBI reçoit un tuyau d'un tueur à gages nommé "Strawberry" qui fait éclater l'affaire au grand jour.

00:00 Partie 4 Révélations

Le FBI fait équipe avec l'acteur Ray Colon, qui entraîne les agents fédéraux dans une chasse à l'homme internationale pour retrouver l'auteur du meurtre de Nick De Noia. Cependant, même si le mystère est résolu et que le tueur est derrière les barreaux, la série est loin d'être terminée. Une mort choquante et la découverte de dizaines de millions de dollars secrètement cachés en Suisse ne tardent pas à survenir.

