"Brétigny-sur-Orge : chronique d’une catastrophe annoncée", une enquête diffusée sur France 3 lundi 3 février 2025

Lundi 3 février 2025 à 22:50 dans "La ligne bleue", France 3 diffusera le documentaire « Brétigny-sur-Orge : chronique d’une catastrophe annoncée » qui dévoile dessous d'un accident qui n'aurait jamais dû se produire. Une enquête à rebondissements.

Comme plusieurs fois par jour, le train Intercités Paris-Limoges entre en gare de Brétigny-sur-Orge. Il doit juste passer. Pas s’y arrêter. Mais ce vendredi 12 juillet 2013, à 17h11, alors qu’il roule à plus de 137 km/h, avec 385 passagers à bord… Le train 3 657 déraille. Les wagons se désolidarisent. L’un se couche violemment sur la voie. Les trois derniers dévient et percutent les voyageurs qui attendent sur le quai n°3 du RER C.

Six personnes sont fauchées. Tuées sur le coup. Elles ont de 19 à 82 ans. La septième meurt à l’hôpital.

C’est un spectacle terrifiant digne d’une scène de guerre. 300 pompiers et 30 équipes du SAMU se précipitent sur place pour s’occuper des 70 blessées graves et des centaines de femmes, d’hommes et d’enfants moins gravement atteints, mais tous en état de choc. En tout, plus de 400 personnes sont touchées ! C’est l'une des pires catastrophes ferroviaires qui s’est produite en France… depuis plus de vingt ans.

Mais que s’est-il réellement passé ce 12 juillet ? Comment un tel drame a pu avoir lieu? Qui est le coupable ? Défaillances économiques, humaines, les deux ?



Grace aux archives et aux témoignages de ceux qui ont vécu ce drame de l'intérieur, victimes, secouristes, mais aussi enquêteurs, magistrats, avocats, experts... notre documentaire révèle les dessous d'un accident qui n'aurait jamais dû se produire, une enquête à rebondissements, et des tentatives de dissimulation.

Ce documentaire reviendra aussi sur le procès de la SNCF et sa condamnation. Mais surtout, dix ans après, sur l’impact de cet accident.

Une telle catastrophe pourrait-elle se reproduire aujourd’hui ?

Un documentaire réalisé par Morgane Courgeon.