"Thomas Pesquet Objectif France" rediffusé sur France 2 mardi 4 février 2025 (vidéo)

Mardi 4 février 2025 à 23:10, France 2 rediffusera le documentaire "Thomas Pesquet Objectif France" écrit par Vincent Perazio et Stéphane Huonnic.

En deux missions, Thomas Pesquet a passé plus d’un an dans l’espace et pris 250 000 photos. Il a porté sur la Terre et sur le territoire français un regard que seuls 500 astronautes avant lui ont porté. Ce regard est rare et précieux...

Il a donc vu des choses que l’on ne voit pas depuis le sol : la beauté de la Terre flottant dans le vide de l’espace ; sa fragilité ; sa globalité et son unicité. Car, vu depuis l’espace, tout est lié, tout se tient : le minéral, le végétal et l’animal. Et un constat saute aux yeux : les humains sont les passagers d’un grand vaisseau spatial.

Un peu comme les astronautes lorsqu’ils sont dans l’ISS... Thomas Pesquet dresse donc les parallèles et montre notre merveilleuse planète à travers les photos qu’il a prises. Car la meilleure façon de regarder et comprendre notre Terre est encore de l’observer depuis l’espace, que ce soit par les yeux humains ou les satellites.

Mais il montre aussi la France : seulement 550 000 km2, un demi pour cent des terres émergées de la planète, mais réparties entre 3 mers et 3 océans. La France est le seul pays à avoir des territoires dans l’Atlantique, le Pacifique et l’Indien. Notre pays abrite ainsi la plus extraordinaire diversité qui soit : des forêts profondes, tropicales et tempérées ; des plaines ; des marais ; des collines, de douces montagnes et des pics acérés ; des cultures de toutes sortes ; des volcans ; des récifs coralliens, des villes immenses et des hameaux minuscules.

Depuis l’espace, Thomas Pesquet embrasse tout d’un seul regard. Sous ses yeux, la France apparaît donc différemment. Et sur notre territoire, il fait le lien et inscrit notre pays dans la dimension planétaire. Thomas nous emmène donc au sommet de la canopée, au fond des crevasses, au cœur de sa Normandie familiale pour tisser les connections entre le global et le local, entre l’infiniment grand et le tout petit.

Sous ses yeux, la Terre et la France apparaissent alors différemment.