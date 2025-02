"Les reines de la route" : les 2 premiers épisodes de la saison 5 diffusés sur 6ter jeudi 6 février 2025 (vidéo)

Jeudi 6 février 2025 à 21:10, 6ter diffusera les deux premiers épisodes des "Reines de la route" qui reprennent le volant avec énergie et passion dans cette 5ème saison inédite.

Parmi les 300 000 conducteurs de poids lourds en France, seulement 5 % sont des femmes. Dans ce secteur dominé par les hommes, elles ont su s’imposer, prouvant leur compétence et leur détermination. Chaque jour, elles affrontent les défis de la route, surmontent les obstacles et font preuve d’un courage incroyable, à bord de leurs camions de 44 tonnes devenus leur second foyer.

Parmi les pionnières de cette aventure, on retrouve des femmes qui sont désormais des héroïnes : Béatrice, Rasha, Clotilde, Lexie et Frédérique… Elles ont tracé la voie pour celles qui ont suivi. La relève est assurée car six nouvelles conductrices font leur entrée sur la scène avec une énergie débordante et des caractères bien trempés. Johanne, Manon, Charlotte, Manuela, Sandrine et Angélique, toutes portées par les mêmes ambitions : être libres, repousser les limites et prouver que, dans ce métier, le genre n’est pas un obstacle et peut même être force supplémentaire

Ces femmes ne se contentent pas de conduire. Elles accomplissent des missions inédites, affrontent des parcours périlleux et rendent possible ce qui semblait inimaginable. Que ce soit sur des routes sinueuses et dangereuses, dans des conditions de travail extrêmes ou face à des défis logistiques impressionnants, elles sont prêtes à tout. Leur audace fait d’elles les véritables reines de la route, des modèles de détermination et d’excellence.

Toujours en quête de nouveaux défis, ces conductrices repoussent les limites en partant explorer de nouveaux territoires, encore jamais vus dans "Les Reines de la route".

Au programme des missions épiques aux confins de l’île de La Réunion avec Johanne, une nouvelle conductrice, une aventure rocambolesque avec Lexie sur l’île de Majorque aux Baléares, et une expédition en République Tchèque pour Angélique, une toute jeune et nouvelle conductrice. Et pour la toute première fois, un transport inédit, avec aux commandes, Charlotte qui va voyager, à travers l’Irlande et l’Angleterre avec des êtres vivants : 5 juments et 4 poulains.

Cette cinquième saison sera donc dépaysante et haletante !

21:10 Épisode 1

Joanne roule en camion frigorifique sur l'île de la Réunion et doit transporter yaourts et viande, affrontant routes difficiles, embouteillages et contraintes strictes de chaîne du froid pour livrer ses clients à temps.

Rasha roule en camion bâché et traverse l'Italie avec 19 palettes de vernis inflammable, jonglant avec des défis logistiques, des comportements dangereux sur la route et des contraintes personnelles dans un milieu qu’elle découvre.

Frédérique manœuvre un porte-char transportant une grue de 40 tonnes sur 367 km, tout en gérant sa vie de maman solo. Malgré les contraintes des convois et la crise des chantiers, elle reste déterminée, même lorsque le parking n’est pas adapté.

Sandrine, spécialisée dans le transport de liquides alimentaires, parcourt 1 314 km avec une citerne de lait, en veillant à l’hygiène stricte. Le contrôle validé, elle supervise son chargement avec rigueur et explique les règles de sécurité.

Lexie traverse 1 306 km jusqu’à Majorque avec 7 tonnes de fleurs, malgré son appréhension de la route de nuit. Sous un orage, elle maintient sa vigilance pour éviter tout dommage à la marchandise.

22:10 Épisode 2

Manuela sillonne la Corse et l’Italie avec sa remorque bâchée, accompagnée de Luna, sa chienne. Avec son fort caractère, elle s’est imposée dans un milieu machiste, malgré les embouteillages et les retards.

Manon, l’une des rares femmes à conduire un malaxeur-pompe en France, livre 4 m³ de béton pour couler une piscine. Toujours ponctuelle, elle maîtrise son métier exigeant et anticipe chaque obstacle sur le chantier.

Angélique transporte fruits, légumes et matériel électrique sur 1 846 km jusqu’en République Tchèque. Fière de concilier féminité et métier de routière, elle garde son sang-froid malgré les bouchons et les incivilités.

Rasha livre de l’acier et diverses palettes, mais son retard et ses difficultés au débâchage la stressent. Elle reçoit de l’aide pour sangler sa cargaison, mais sous-estime le temps de chargement et arrive tardivement à Milan.

Sandrine transporte plus de 22 000 litres de lait, surveillant attentivement le ballant de sa citerne. Irritée par les imprudences des autres conducteurs, elle reste concentrée pour anticiper chaque situation.

