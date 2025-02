"Belgomania, toute la Belgique qu'on aime !" un document raconté par Alex Vizorek diffusé sur France 3 vendredi 7 février 2025

À voir sur France 3 vendredi 7 février 2025 à 21:05, « Belgomania, toute la Belgique qu'on aime ! », un document inédit écrit par Sophie Peyrard et Alex Vizorek, réalisé par Sophie Peyrard et Damien Vercaemer.

Depuis quelques années, la France fait face à une véritable belgomania. De la musique au cinéma en passant par les scènes de stand up et les micros de la radio, les Belges sont partout !

Les chanteuses et chanteurs Angèle, Stromae, Pierre de Maere, Axelle Red, Maurane, Lara Fabian, Plastic Bertrand, Lio, Jacques Brel, Adamo, Arno, Claude Barzotti, Frédéric François, Benny B, Annie Cordy, Sœur Sourire, les acteurs et actrices Benoît Poelvoorde, Yolande Moreau, Virginie Efira, Cécile de France, Jean-Claude Van Damme, les humoristes Nawell Madani, François Damiens, Philippe Geluck, Guillermo Guiz, Walter, l’émission Strip-tease, les sportifs Eddy Merckx et Justine Henin, l’entarteur Noël Godin... Ils sont toute la Belgique qu’on aime !

Après des décennies de moqueries et de blagues belges plus ou moins mordantes, ceux qui ont longtemps été les faire-valoir du peuple français ont pris une sacrée revanche. Maîtres de l’autodérision, leur naturel et leur spontanéité ont hissé bon nombre d’entre eux au rang de personnalité préférée des Français. Aujourd’hui tout le monde se les arrache !

Mais comment les Belges ont-ils réussi à conquérir la France ? Voici quelques ingrédients de la recette du succès made in Belgium...

Un documentaire divertissant et plein d’humour raconté par Alex Vizorek avec les témoignages de Lio, Axelle Red, Nawell Madani, Pierre de Maere, Adamo, Plastic Bertrand, Philippe Geluck.