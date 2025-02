"Stromae, le vertige du succès" un destin hors-norme à découvrir sur France 3 vendredi 7 février 2025 (vidéo)

Vendredi 7 février 2025 à 22:55, France 3 diffusera "Stromae, le vertige du succès" un documentaire réalisé par Corentin Chrétien Droz sur une idée originale de Laurent Delahousse.

En quinze ans et trois albums, Stromae a conquis l’Europe et une partie du monde à une allure folle.

Ses chansons, composées pour la plupart dans sa chambre d’adolescent, ont envahi les ondes. L’artiste belge s’est retrouvé dans un tourbillon de succès et d’émotions fortes, accumulant les records de vente, de vues et de spectateurs pour ses tournées. Au point de vouloir fuir cette lumière tant recherchée.

Après chaque coup d’éclat, Stromae s’est éclipsé pour redevenir Paul Van Haver, sa véritable identité, un garçon discret qui a fait de sa profonde mélancolie une force d’inspiration et de création.

Comment son ambition de réussite est-elle née ? Le succès l’a-t-il vraiment rendu heureux ? Pourquoi a-t-il mis fin prématurément à sa tournée en mai 2023 ? Bigflo et Oli, Orelsan, Roméo Elvis, des artistes qui le connaissent et l’admirent, mais aussi son professeur de musique, le père Guy Gilbert et ceux qui l’ont vu débuter racontent ce destin hors-norme.