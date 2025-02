"La grande famille des chiens" à revoir sur France 5 lundi 10 février 2025 (vidéo)

Lundi 10 février 2025 à 21:05, France 5 vous propose de partir la rencontre de l'extraordinaire famille des chiens qui a conquis le monde dans un documentaire réalisé par Gavin Maxwell et Nia Roberts.

La grande famille des chiens et des canidés est une famille d’une diversité exceptionnelle. Elle compte 37 espèces différentes, dont les loups, les renards, les lycaons, les dholes, les chacals, les fennecs, ou encore les dingos. Ces animaux intrépides ont conquis presque tous les milieux de notre planète, du pôle Nord glacial au désert caniculaire, de la cime des arbres au cœur de nos villes.

Quels sont les secrets de leur incroyable succès évolutif ?

A travers des histoires surprenantes et des images rares, nous allons découvrir comment la force du groupe, l'instinct de chasse et une capacité d'adaptation remarquable leur ont permis de survivre envers et contre tout.

Le loup arctique est le plus redoutable et le plus majestueux de tous les canidés. Il règne en maître sur la toundra. Pour affronter le froid, il compte sur la solidarité du clan et il a su développer des capacités hors normes. Il est capable de parcourir jusqu'à 65 kilomètres et peut parfois jeûner plus de deux semaines.

Le renard arctique est tout aussi adapté aux conditions extrêmes du Grand Nord. Mais contrairement au loup, il ne peut compter que sur lui-même pour survivre, et c’est un chasseur solitaire. Doté d’un flair et d’une ouïe hors pair, il est capable de localiser des proies sous l’épais manteau de neige, et en particulier les lemmings. Sa fourrure l’aide à lutter contre la morsure du froid et lui sert de camouflage.

Un autre canidé extraordinaire est capable d’affronter les chaleurs extrêmes. Le fennec peuple les dunes du Sahara. Ses immenses oreilles agissent comme une centrale d’air conditionné et régulent la température de son corps. Sa physiologie est tellement adaptée au désert qu’il peut se passer de boire, et s’hydrate grâce son alimentation.

Malgré leur ingéniosité et leur adaptabilité, de nombreux canidés sont aujourd’hui menacés d’extinction, comme le loup d’Éthiopie ou le renard du Brésil. Leurs habitats ne cessent de se réduire au profit de terres de cultures.