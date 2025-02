"Tunnel du Mont-Blanc, les leçons de l'incendie" à revoir sur France 3 lundi 10 février 2025

Lundi 10 février 2025 à 23:45, France 3 rediffusera dans la case documentaire "La ligne bleue" le film "Tunnel du Mont-Blanc, les leçons de l'incendie" réalisé par Lucile Berland et Mathieu Goasguen.

10h54, mardi 24 mars 1999. Un incendie se déclare au tunnel du Mont-Blanc, à mi-chemin entre la France et l'Italie. Hors de contrôle, le feu s'étalera sur trois jours et coûtera la vie à 39 personnes, de 9 nationalités différentes. Un drame unique au monde : jamais un accident au sein d'un tunnel n’avait été aussi meurtrier et aucun ne fera autant de morts par la suite.

Deux ans d'enquête policière et un procès fleuve révèleront d'importants dysfonctionnements matériels et de multiples erreurs humaines. Mais la tragédie, qui marquera profondément Chamonix, provoquera un électrochoc bien au-delà de la vallée.

Un rapport parlementaire français identifiera une trentaine de tunnels à risque dans l'hexagone et insufflera des changements concrets dans la gestion des sociétés de tunnels et dans l'intervention des pompiers en milieu confiné.

Les leçons de l'incendie inspireront même une directive européenne qui améliorera durablement la sécurité des tunnels chez nos voisins, en particulier en Italie.